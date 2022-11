Oroscopo Paolo Fox oggi, 27 novembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oggi, sabato 27 novembre 2022 ci confrontiamo come ogni giorno con l’oroscopo Paolo Fox. Le previsioni proposte come sempre sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle ed approfondiamo dunque cosa dovranno aspettarsi i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, il sabato di Sagittario e Capricorno

Per il Sagittario perplessità minori, rispetto al mese di settembre. La cosa bella è che in quel mese sembravate completamente fuori rotta e invece adesso avete trovato una strada che vi porta avanti, verso un successo che è convalidato da queste stelle. Bello questo cielo per l’amore! Un amore che non è solo fisico e relazionale, ma è anche legato al vostro lavoro: chi ha bisogno di consensi, per ottenere successo, ne avrà.





Per il Capricorno Luna nel segno. Alcuni Capricorno sono molto pensierosi, perché devono riuscire a lavorare bene, a portare avanti progetti di famiglia e, se ce ne sono, a cercare anche di essere forti con i figli. Quindi è normale che si arrivi alla fine della settimana molto stanchi. Questa è una domenica d’aiuto per quanto riguarda le situazioni relazionali e direi quindi di dare spazio alle emozioni vere: incontri fortunati.



Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Acquario e Pesci

Ci sono delle tensioni planetarie per l’Acquario, chi si ostina a dire no e a portare avanti progetti che non sono attendibili o facili da gestire forse sbaglia, perché bisognerebbe utilizzare le stelle del periodo (Mercurio, Sole, Venere favorevoli) in modo più interessante. È essenziale trovare un valido confidente, una persona che sia anche un po’ diversa da te. I contrasti in amore possono funzionare, in questo momento. Attenzione a non spendere tropi soldi: questo è un problema.

Per i Pesci piano piano si raggiunge quello stato di buon equilibrio che dicembre conferma e che il 2023 riporta. Bisogna però tenere tutto sotto controllo: questa fase confusa e tempestosa del tuo cielo si sia riversata nella tua vita in maniera abbastanza pesante. C’è chi ha dovuto sospendere un lavoro, chi semplicemente lo deve rivedere, chi deve superare una difficoltà affettiva e chi persino, dall’estate, ha avuto uno smarrimento, ha perso un riferimento e adesso deve trovarne un altro. La cosa però che mi piace di questo cielo è la capacità incredibile con cui tu potrai recuperare: davvero, entro una decina di giorni, avremo un oroscopo molto più facile da gestire.

