Oroscopo Paolo Fox oggi 27 Ottobre 2020/ Leone, Acquario, Pesci, e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco un breve resoconto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di martedì 27 Ottobre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle. Ariete: Questa settimana vedrà l’ingresso della Luna nel segno, e potrà quindi contare su una notevole forza, che si potrà già avvertire durante questa giornata. Le grandi trasformazioni in atto potrebbero donare una grande grinta utile ad inaugurare un 2021 pieno di progetti e opportunità. Toro: La presenza di Mercurio e Venere in aspetto favorevole sembra preannunciare l’arrivo di una grande energia, ma le difficoltà lavorative che molti potrebbero incontrare durante questi mesi necessiteranno di un atteggiamento diverso, più determinato. Emozioni in arrivo. Gemelli: I numerosi impegni di queste giornate invitano a programmare attentamente tutto ciò che bisogna fare, per essere sicuri di non trovarsi in difficoltà e per riuscire a contrastare efficacemente il senso di stanchezza che sembra caratterizzare questa giornata. Cancro: Con l’avvicinarsi del mese di Novembre sembra farsi più urgente la necessità di chiarire alcune situazioni sentimentali rimaste a lungo in sospeso, e per fare ciò si potrà contare su un transito di Venere molto positivo e una Luna piuttosto interessante. Attenzione ai disagi fisici, specialmente nelle giornate di mercoledì e giovedì.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Leone: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox queste giornate sembrano invitare a recuperare un po’ di serenità, dopo settimane che hanno visto succedersi diverse complicazioni. Anche i sentimenti potrebbero beneficiare di queste ore grazie ad una Venere nuovamente favorevole che sembra promettere emozioni molto interessanti. Vergine: I grandi cambiamenti interiori che si potrebbero essere verificati nel corso delle ultime settimane sembrano regalare una visione del futuro decisamente più rosea di quella che ha caratterizzato gli ultimi mesi, soprattutto per quanto riguarda i progetti di natura pratica. Stando alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per quanto riguarda i sentimenti, a partire dalla fine di questa settimana qualcuno potrebbe recuperare la propria razionalità a discapito delle grandi emozioni dei giorni scorsi. Bilancia: La giornata di oggi sembra preannunciarsi piuttosto tesa, per questo sarebbe bene cercare di evitare tutte quelle situazioni che potrebbero dare vita a conflitti e discussioni. Scorpione: Mercurio nel segno sembra regalare a questa giornata alcune importanti intuizioni, utili a vivere momenti interessanti anche sul piano sentimentale: con l’arrivo del prossimo mese, infatti, si potrà godere di importanti emozioni grazie a delle conoscenze inaspettate.

Oroscopo di Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario: Le difficoltà incontrate durante gli ultimi tempi e la stanchezza dovuta ai numerosi impegni potrebbe creare qualche tensione capace di riflettersi negativamente sulle relazioni con gli altri. Sul piano fisico si potrebbe registrare un piccolo calo. Capricorno: In queste giornate si potrebbe risentire dell’influsso di una situazione astrologica un po’ conflittuale, che potrebbe causare un lieve calo nelle giornate di mercoledì e giovedì. Per evitare di creare discussioni sarebbe bene evitare di assumere toni troppo drastici nel confronto con gli altri. Acquario: Secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox queste giornate sembrano preannunciare i grandi cambiamenti che si verificheranno nel corso del 2021: già da ora è possibile iniziare ad avvertire l’influsso positivo che la Luna eserciterà nelle ultime giornate di questa settimana, utile a regalare l’energia giusta per rivoluzionare alcuni aspetti della propria vita. Pesci: Un transito lunare molto positivo potrebbe regalare qualche buona intuizione, mentre la presenza favorevole di Mercurio sembra donare il coraggio necessario a prendere le decisioni necessarie a modificare alcune situazioni. Con la fine di questa settimana Venere non sarà più contraria e anche l’aspetto sentimentale potrà godere di un certo recupero.



