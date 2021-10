Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 ottobre 2021/ Acquario al top, Capricorno e Pesci…

Le stelle sono pronte a illustrare agli appassionati di astrologia cosa accadrà in questo mercoledì 27 ottobre. L’oroscopo Paolo Fox ha raccolto le previsioni per oggi: l’esperto, storico volto tv, si è espresso all’interno della sua rubrica dal titolo “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento vedremo quali sono le linee guida per i nati sotto il segno di Capricorno, Acquario e Pesci. Via!

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per il Capricorno?

Il Capricorno riflette spesso, con dei momenti un po’ ombrosi, che le persone che hanno intorno non comprendono. Le stelle sono importanti per la libera professione, dice l’Oroscopo Paolo Fox, novità molto interessanti per chi cerca qualcosa, bisogna capire le circostanze, ma è un periodo che favorisce gli incontri. La Venere parla di opportunità sentimentali, in questi giorni potresti fare un incontro che ti farà innamorare.

Acquario e Pesci, ecco cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’Acquario è il più sereno, anche se ha il desiderio di vivere più liberamente. Dice l’Oroscopo Paolo Fox che l’Acquario è ambizioso poiché ha come secondo governatore saturno, ma è anche una persona che ama la libertà e qui ci sono contraddizioni, perché vorresti vivere un amore libero e non è possibile in una vita di coppia. Vorresti crescere nella vita lavorativa, ma questo comporta un aumento di responsabilità. Dovresti esternare la tua creatività al di fuori del lavoro per trovare un po di equilibrio. In amore non devi sbandare, perché in questo periodo ci saranno molti incontri.

Per i Pesci: stai per rivoluzionare la tua vita. Per te ci sarà un nuovo periodo importante, specialmente per chi ha passato molti problemi. Vorrai vivere emozioni nuove e diverse rispetto a un tempo e con più leggerezza. La Venere contraria agisce per le persone in crisi e per i separati e potrebbe portare ancora malinconia, che potrebbe essere debellata.



