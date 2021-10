Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 ottobre 2021/ Ariete rilassati, Toro e Gemelli…

Torna l’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. Oggi, mercoledì 27 ottobre, l’esperto di astrologia ci rivela le sue previsioni all’interno della rubrica dal titolo “Latte e Stelle”, che va in onda su Radio Latte e Miele. In questo approfondimento scopriremo cosa riserva questa giornata ai nati sotto il segno di Ariete, Toro e Gemelli. Andiamo!

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 ottobre 2021/ Capricorno, Acquario, Pesci: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per l’Ariete?

In questi giorni l’Oriente può avere qualche malcontento, l’Ariete è uno spericolato. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox questo segno sta nel punto più in alto dello zodiaco. Hai bisogno di un po’ di relax, alcuni dovranno consultare un esperto, come un avvocato, commercialista per risolvere un piccolo problema. L’anno 2022, 2023 saranno anni più felici e piacevoli. Avremo un giovedì nel segno da maggio, che parla di novità. Sarà più facile cercare sentimenti da Novembre. Gli incontri che nascono sotto queste stelle, in questo periodo possono diventare più duraturi e le storie che non valgono potrebbero essere interrotte con soddisfazione.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 ottobre 2021/ Bilancia in amore, Scorpione e Sagittario…

Toro e Gemelli, ecco cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Il Toro ha un momento ideale per cercare di capire cosa desidera dalla vita e dal proprio amore. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox sarà facile capire i sentimenti e cercarli da novembre e gli incontri che avverranno in questo mese, possono diventare duraturi. Le storie che non valgono potrebbero essere interrotte. In famiglia ci saranno probabilmente scontri e battaglie per questioni di soldi.

I Gemelli vogliono essere circondati da persone positive e detestano le persone che dicono sempre di no. È un segno che vuole essere incoraggiato anche nelle sue piccole follie. Venere opposta segnala che le coppie in crisi hanno bisogno di un po’ di libertà.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 ottobre 2021/ Cancro e Leone giornata no, Vergine…

© RIPRODUZIONE RISERVATA