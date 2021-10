Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 ottobre 2021/ Bilancia in amore, Scorpione e Sagittario…

Bilancia, Scorpione e Sagittario: siete su questa pagina perché non vedete l’ora di scoprire cosa il destino abbia in serbo per voi, vero? L’oroscopo Paolo Fox è pronto a chiarirvi qualche dubbio per la giornata di oggi, mercoledì 27 ottobre. L’esperto di astrologia ha espresso le sue previsioni nel corso della rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda su Radio Latte e Miele. Ascoltare le stelle è un modo giusto per l’ultima settimana del mese.

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Bilancia e Scorpione?

La Bilancia adesso deve risolvere dei piccoli conflitti in famiglia, perché poi da novembre o dentro o fuori, dovrà tirare le somme, non c’è ancora la forza che vorresti. Per l’Oroscopo Paolo Fox in questo periodo il tuo desiderio sarebbe quello che alcune persone in famiglia ti aiutassero a realizzare quello che hai in mente. A volte forse ti senti un po’ solo con i pensieri o poco compreso, stai attento alla concorrenza sleale e rifletti bene prima di accettare nuove proposte nebulose.

Per lo Scorpione: Giove e saturno contrastanti, dicono che quelli che hanno qualche anno in più, in questo periodo sono incerti se continuare o meno un rapporto di lavoro. Vorresti vivere lontano dalle complicazioni, ma alla fine finisci sempre in mezzo. Ci potrebbero essere nuove strade che potrebbero aprire a nuove opportunità, specialmente per i giovani che vogliono trovare la propria via per il successo.

Sagittario, ecco cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Tra mercoledì e venerdì il Sagittario può vincere in amore. L’Oroscopo Paolo Fox dice che Venere rende più facile la vita quotidiana. Abbelliscono la casa con qualcosa di prezioso, forse vorrai cambiare look, proprio tu che ci tieni all’estetica come tutti, ma non in maniera eccessiva, in questo periodo vorrai trovare una nuova visione di te. La libertà in amore è lecita, ma non deve sconfinare in trasgressione, quindi attenzione se stai vivendo una relazione leggermente apatica.

