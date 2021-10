Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 ottobre 2021/ Cancro, Leone e Vergine: le previsioni…

Non vedete l’ora di scoprire cosa vi riserva il destino per oggi mercoledì 27 ottobre? L’oroscopo Paolo Fox è pronto a rispondere alle vostre domande. L’esperto di astrologia, come di consueto, si è espresso nel corso della rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda su Radio Latte e Miele, per chiarire ogni dubbio. Vediamo cosa ha detto in merito a coloro che sono nati sotto i segni di Cancro, Leone e Vergine!

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 ottobre 2021/ Ariete rilassati, Toro e Gemelli…

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Cancro e Leone?

Superata questa settimana da dimenticare per tutti, per problemi fisici o altro, ora starai meglio, caro Cancro. Per l’Oroscopo Paolo Fox forse c’è qualche acciacco ancora da superare, ma i legami sono importanti. Attenzione se c’è una storia d’amore complicata, poiché a Novembre si dovrà fare chiarezza.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 ottobre 2021/ Capricorno, Acquario, Pesci: le previsioni

Il Leone è un pochino affaticato, ma se non superi te stesso non ti diverti. Hai bisogno di un po’ di relax, nelle coppie più in crisi, se uno dei due è leone, forse è il caso di parlare. Venere protegge fino all’inizio di novembre.

Vergine, ecco cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Per i nati sotto il segno della Vergine: questo giorno avrai una bella energia da sfruttare, per tutti ci sono alti e bassi. Le tensioni che hai maturato dj recente non sono dipese dalla tua incapacità di agire, ma forse dall’opposizione di persone che ti stanno attorno, che hanno cercato di metterti il bastone tra le ruote. Cerca di trovare stabilità a livello fisico, in questo periodo non ti accontenti di poco in amore e le relazioni dovranno essere chiarite una volta per tutte. Da Novembre grande cielo per fare progetti di coppia.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 ottobre 2021/ Bilancia in amore, Scorpione e Sagittario…

© RIPRODUZIONE RISERVATA