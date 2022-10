Oroscopo Paolo Fox oggi, 27 ottobre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

La settimana è arrivata a giovedì 27 ottobre 2022, è il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox tramite le previsioni durante la rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Ariete e Toro, cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Cari Ariete. Questo è un oroscopo che va veramente forte e mi auguro che voi siate in linea con le stelle. Certo, qualche tensione c’è sempre, anche perché per voi, se la vita non ha un po’ di competizione e di lotta non sa di nulla. L’importante è gestire al meglio questa volontà di azione: se c’è rabbia, bisogna farla diventare coraggio e se c’è livore, magari bisogna chiudere delle situazioni che non vanno a favore di altro. Comunque, grande cielo per quelli che vogliono mettersi in gioco, in questo momento, anche se ci sono delle perplessità.

Il fatto di avere delle opposizioni planetarie per il Toro non agevolano la vita e soprattutto se ci sono discussioni e tensioni con un ex, è difficile risolvere tutto. Per il Toro è molto importante l’aspetto pratico della vita: siete passionali e romantici, ma i soldi? Forse è questo il problema che si pone qualcuno. Sono prevste piccole battaglie, ma anche grandi vittorie.

Per i Gemelli il vero problema è la mancanza di stimoli: quando non ci sono obiettivi da seguire oppure “un gioco” è finito, vi sentite un po’ spiazzati e avete subito bisogno di occuparvi di altro. Se vedete che qualcosa non va, rimandate tutto a sabato e domenica. Ecco una giornata non difficile, ma poco reattiva: potreste sentirvi annoiati.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per il Cancro le stelle in questo periodo garantiscono un graduale recupero. Tutti i progetti e i programmi che sono nati un mese fa, in maniera sbandata, adesso trovano un percorso più facile. Penso anche a chi è stato male, a chi vuole migliorare: ci vuole tempo, ma più ci avviciniamo al 2023 e maggiori saranno le opportunità di azione. Rivedere un progetto in maniera positiva è importante, così come risolvere un problema d’amore: le coppie che si erano allontanate agli inizi di ottobre, se non hanno un grande disagio, possono recuperare.











