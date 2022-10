Oroscopo Paolo Fox oggi, 27 ottobre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova per questo giovedì 27 ottobre 2022, con le previsioni dell’astrologo sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Cosa accadrà loro, tra amore, salute e lavoro?

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Leone e Vergine

Per il Leone c’è ancora un po’ di confusione e, se c’è in amore, ci va doppia prudenza. Posso leggere questo cielo in due modi diversi: una storia ha bisogno di feeling, ma chi si vuole bene è lontano per motivi di lavoro oppure ci sono persone che ruotano attorno al Leone che non convincono. Parlandoti direttamente: se sei del Leone e ricevi un avance, probabilmente non è proprio quella che avresti desiderato, non è della persona giusta, quindi attenzione ai seccatori.



Cara Vergine. Questa Venere in buon aspetto parla del ritorno dei sentimenti: mediare, accettare situazioni che sembravano così complesse da gestire, agli inizi del mese, è importante. Questa giornata forse sarà un po’ faticosa sul finire, ma non bisogna prendere tutto troppo di petto. Da qualche tempo, sto pregando i nati Vergine di badare alla situazione generale, non ai particolari, altrimenti si rischia di perdere tempo. Comunque, c’è più feeling anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox, le sorti di Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia, giovedì sarà un po’ monotono, sarà una giornata in cui bisogna cercare di trovare un po’ di serenità interiore, ma le persone intorno a te collaborano? Perché alcuni Bilancia, in questi giorni sono un po’ tesi o forse hanno a che fare con delle persone che cercano di imporsi. Questo Giove, in opposizione da tempo, adesso allenterà questa pressione, per poi tornare di nuovo teso. Ora il pianeta mette in guardia da questioni legali, veri o presunti nemici: bisogna affrontare tutto con calma.

Caro Scorpione. Questa bella Venere parla d’amore! La stanchezza resta, forse in questi giorni è anche difficile trovare il giusto equilibrio, ma tu devi tentare di essere paziente: lo so che è un po’ complicato, perché sei governato da Marte, il pianeta della battaglia. I nuovi amori sono molto passionali, ma attenzione a non dare spazio a una persona che ti piace, ma non ricambia. Le rappacificazioni sono possibili.











