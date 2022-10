Oroscopo Paolo Fox oggi, 27 ottobre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oggi, giovedì 27 ottobre 2022 ci confrontiamo come ogni giorno con l’oroscopo Paolo Fox. Le previsioni proposte come sempre sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle ed approfondiamo dunque cosa dovranno aspettarsi i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, il giovedì di Sagittario e Capricorno

Per il Sagittario c’è desiderio di avventura, di muoversi e di agire, anche per conto proprio. Quelli che stanno in coppia da tempo devono cercare di trovare un compromesso: il Sagittario ha bisogno di stare un po’ per conto proprio e quindi sarà il partner a dover capire questa esigenza. Alcuni potrebbero dire al partner: “Voglio fare un viaggio per conto mio, voglio stare qualche giorno assorto e pensieroso, ma lontano della routine”. Questo non significa separazione, ma vuol dire voglia di fare qualche esperienza nuova. Il Sagittario è un esploratore, un avventuroso e, quando la vita diventa un po’ troppo monotona, ha bisogno di variare, L’ideale sarebbe avere a fianco un partner che condivide, magari un altro esploratore. Molto intrigante questo periodo per le novità, dopo un settembre pesante e quindi, a distanza di un mese, abbiamo qualche opportunità in più.

Per il Capricorno i progetti sono avviati, la concentrazione c’è: cosa manca? Forse un po’ di tempo da dedicare all’amore. Ho detto che questa è stata la situazione più complessa da affrontare per tutti: le prime due settimane di ottobre sono state lontane dai sentimenti, ma adesso c’è un bel recupero. Preoccupazioni di vario genere hanno portato la mente altrove e quando ci si sente amati però, dalla famiglia o dal partner, la forza raddoppia. Con Venere e Sole favorevoli, i sentimenti sono premiati. Grande successo, entro la primavera, anche se la fatica si fa sentire.



Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Acquario e Pesci

Ci sono delle tensioni planetarie per l’Acquario, questa tensione c’è, è nell’aria. Attenzione a non arrabbiarvi con delle persone che magari non c’entrano nulla con la vostra malinconia o agitazione interiore. In realtà sono più sereni tutti gli Acquario che fanno un lavoro creativo o che comunque si sono staccati da obblighi e doveri e sono più autonomi. Tutti quelli che invece sono sottoposti a stress e a orari rigidi, vogliono rompere queste catene e cercare un po’ di libertà. Fate attenzione alla gelosia e all’intolleranza: in amore ci vuole pazienza.

Per i Pesci questo è un cielo di recupero. Anche esperienze negative aiutano nella vita: quanti di voi hanno sofferto per amore e non solo? Adesso si volta pagina e c’è un bel successo! Questo successo godetevelo, perché durerà ancora molto. Quando Saturno entrerà nel segno, a breve, nella primavera del 2023, vi sentirete ancora più responsabili. Le coppie forti avranno di più e i separati potrebbero, entro primavera, trovare un nuovo amore. Insomma, qui possiamo dire che si sta per aprire un mondo e, giorno dopo giorno, si ritroverà una buona sicurezza. Lo so, avete avuto delle difficoltà a settembre e, se una persona si è allontanata o avete vissuto un distacco doloroso, ora dovete andare avanti. Come dicevo all’inizio, anche le esperienze negative aiutano a diventare più forti.

