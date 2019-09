OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 27 settembre 2019: Toro, Scorpione, Gemelli, Acquario

Oroscopo oggi venerdì 27 settembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista con le riflessioni dell’esperto ai microfoni di LatteMiele. Anche per oggi, venerdì 27 settembre 2019, è andato in scena il consueto appuntamento con Latte e Stelle, rubrica che tratta di tutti i segni dello zodiaco. Andiamo a fare un po’ d’ordine. L’Ariete vivrà un weekend un po’ particolare, dove forse è il caso di prendere le cose con tranquillità maggiore. Il Toro è pronto ad avvicinarsi all’amore con un fine 2019 che sarà in inevitabile crescendo. Per i Gemelli ci potrebbe essere un vero e proprio riscatto che porterà a prendersi delle rivincite. Il Cancro invece sente l’animo che bolle e questa è sicuramente una cosa che può creare fastidio. La Bilancia potrebbe avere delle occasioni professionali molto importanti, ma queste vanno anche sfruttate, con voglia di raggiungere risultati il prima possibile. Non bisogna però correre perché la fretta è cattiva consigliera. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Andiamo a vedere nel dettaglio l‘oroscopo di Paolo Fox partendo da Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha un week-end che va preso un po’ con le pinze. Questo è quello che sta capitando a molti Ariete che in amore sono in difficoltà perché amano tanto una persona ma questa è lontana o ha avuto problemi. Ci si sente precari nel rapporto o nel lavoro ci sono progetti che non decollano. C’è una grande forza ma anche i più coraggiosi vivono alcuni momenti di indolenza. Questa sera non bisogna fare le ore piccole. Sarà un anno importante il prossimo per il Toro. Giove e Saturno formano un aspetto planetario che non avveniva dal 1960. I Gemelli attendono la svolta e il riscatto. Il Cancro ha un week-end che fa bollire gli animi. Non ci sono delle grandi certezze se non la perseveranza. Ci si deve circondare di persone giuste. Sabato e domenica sono giorni di grande polemica.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Passiamo con l‘oroscopo di Paolo Fox a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone sbaglia quando è troppo altero e quelli che primeggiano non risultano simpatici mentre quelli che hanno un buon senso di autocritica risultano molto più accattivanti. Tra gli aspetti belli c’è la generosità e l’altruismo. Anche i solitari vivono emozioni buone. La Vergine può parlare d’amore, chi ha già un amore lo conferma e chi non ha un amore e resta chiuso in casa sbaglia. Vanno sollecitati quelli che stanno troppo sulle proprie posizioni. La Bilancia ha occasioni di lavoro e le vuole sfruttare, c’è una prigionia forzata. Per portare avanti alcuni progetti ci si deve concentrare molto sul proprio futuro. Non c’è tempo per amare e per sé stessi. Molti pensano che avere la ricchezza più grande sia avere il tempo libero, non solo i soldi e il lavoro. Lo Scorpione deve capire cosa è accaduto ad agosto perché è probabile che ci sia qualche fastidio. Se si vive qualche problema personale o qualcuno è stato male è inevitabile offrire il tempo a chi ha bisogno dello stesso.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox con i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha stelle diverse e confuse, c’è una certa incapacità di fermarsi. Si vogliono sempre fare cose in più ma bisogna anche capire che è bene concentrarsi su quelle che sono le priorità del momento. Attenzione a fare le cose troppo di fretta. Il Capricorno dalla seconda metà di settembre è in balia delle onde. Nessuna polemica in amore. L’Acquario ha un fine settimana di confronto con la realtà, in poco tempo sarà possibile vivere altrove. Il tema del trasloco coinvolge anche questi. I Pesci in questo venerdì potranno risentire di una certa fatica e sentirsi un po’ stanchi.



