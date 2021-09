Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 settembre 2021/ Le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo Paolo Fox rivela le previsioni per oggi, lunedì 27 settembre, agli amanti delle stelle. L’esperto di astrologia, come di consueto, si è espresso nel corso di “Latte e stelle”, la rubrica che va in onda su Radio Latte e Miele. Come inizierà la settimana per i nati sotto il segno di Ariete, Toro e Gemelli? Vediamolo subito in questo approfondimento!

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Ariete e Toro

Gli Ariete vivono ancora tra alti e bassi. Questo lunedì, in base alle indicazioni dell’oroscopo Paolo Fox, sarete particolarmente attivi per le questioni pratiche, ma alcune ansie vi turberanno psicologicamente. La posizione opposta di Mercurio, Marte e del sole può generare preoccupazioni maggiori in chi è alle prese con nuovi progetti. L’amore attraversa una fase di calma, non sono previste emozioni degne di nota. Bisognerà attendere un po’ per un cambio di rotta, ma ne varrà la pena.

Anche il Toro ha bisogno di tempo. Dalla seconda settimana di ottobre troverete la giusta tranquillità. Molte persone nate sotto questo segno, in questi giorni, potrebbero sentire un forte bisogno di chiarezza, causando discussioni e tensioni con una persona in particolare, attenzione al contesto familiare. È meglio non rischiare di incrinare i rapporti. Presto tornerà il sereno, non temete.

Oroscopo Paolo Fox: cosa riservano le stelle ai Gemelli?

Va meglio, invece, per i nati sotto il segno dei Gemelli. La luna nel segno, secondo l’oroscopo Paolo Fox, può essere interessante per i prossimi giorni. In particolare questo lunedì potreste sentire una grande forza per supportare progetti dalle grandi ambizioni. Siete alla ricerca di nuove opportunità all’insegna della curiosità, alcune soddisfazioni in arrivo potrebbero riguardare la sfera sentimentale. Non temete, dunque, di dare una svolta alla vostra vita. La fortuna potrebbe essere dietro l’angolo, bisogna soltanto attendere qualche altro giorno.

