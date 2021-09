Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 settembre 2021/ Previsioni Cancro, Leone e Scorpione…

Un nuovo inizio di settimana in un mese che volge al termine. L’oroscopo Paolo Fox accorre subito in nostro aiuto per capire come affrontarlo. L’astrologo ha offerto le sue previsioni nel corso del suo consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In questo approfondimento ci occuperemo delle indicazioni sulla giornata di oggi, lunedì 27 settembre 2021, per Cancro, Leone e Scorpione. Cosa devono aspettarsi? Che giornata sarà? Domande a cui stanno per trovare risposta…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e del Leone?

Partiamo dalle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate al Cancro e scopriamo quali indicazioni ha l’astrologo per la giornata odierna. Cercate di accantonare discussioni e tensioni inutili. Verso la metà della settimana la situazione sarà abbastanza complessa sotto più punti di vista. Il periodo attuale è caratterizzato da diverse lotte sia in ambito familiare che lavorativo, gli aspetti economici destano un po’ di preoccupazione. Attenzione alla fatica dovuta ai nuovi progetti e rinnovamenti che state portando avanti da un po’ di tempo.

Cosa devono aspettarsi i Leone oggi? Paolo Fox nel suo consueto oroscopo è stato chiaro: non dimenticate quanto possano essere importanti le emozioni. Potreste trascurare un po’ gli affetti per dare spazio ad aspetti professionali. In ogni caso la giornata sarà positiva anche se senza grandi novità, attenzione ad alcuni aspetti burocratici.

Scorpione, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Questo focus dell’oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni che l’astrologo ha riservato a coloro che sono nati sotto il segno dello Scorpione. Nonostante la presenza positiva di Venere nel segno, avrai una sorta di freno nel tuffarti in esperienze ricche di emozioni. In ambito lavorativo potresti avere invece gli stimoli giusti per dedicarti ad una nuova esperienza o progetto innovativo.

