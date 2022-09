Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 settembre 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Le previsioni per la giornata di martedì 27 settembre 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sull’Ariete

Ariete: Oggi un po’ di pazienza è necessaria. Voi sapete che vi voglio bene: è da tempo che da tempo vi tengo sul palmo di una mano, ma è Giove che mi dice di fare così. È anche vero però che ci sono dei momenti in cui il passato riaffiora e penso anche a quelli che, non volontariamente, hanno trascurato di mettere a posto alcuni conti. Se sono rimasti dei disagi, bisogna affrontarli. La novità tuttavia è che si affronta tutto con Giove attivo e quindi penso che, anche se questa giornata è un po’ fuori gioco e sarete un po’ agitati, alla fine riuscirete a volere a giustizia e a credere nelle possibilità del futuro importanti. Peccato che ogni tanto ci siano delle persone che vi rompono le scatole: è già successo domenica.

Cosa devono attendersi Toro e Gemelli secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, Toro: Più andiamo avanti e più vi sento forti e tenaci, pronti anche a gestire la vita in maniera diversa. Quando dico questo, penso anche a persone diverse attorno, perché ora volete veder chiaro in tutto. Se c’è un’impresa familiare, una questione di lavoro che vi interessa, attenzione ai soldi: è l’unica accortezza che vi chiedo. Gli studenti che si stanno preparando per un esame avranno una marcia in più.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli: Giornata attiva per un periodo molto creativo. Qualche spesa in più è prevista, poi sappiamo che i Gemelli come segno d’aria hanno e mani bucate, però insomma bisogna andare avanti: non scoraggiatevi! Pensate al grande recupero che c’è in amore, perché Venere da giovedì inizia un transito molto bello e Venere non rappresenta soltanto l’amore fisico, ma anche una passione che può arrivare dal lavoro: per esempio, se avete un progetto, da varare e completare entro ottobre, avrete un grande oroscopo.

