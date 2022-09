Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 settembre 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: martedì

Su Radio LatteMiele arriva l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo giunti a martedì 27 settembre 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per la Bilancia

Bilancia: Abbiamo superato la fase più pesante di metà anno e quindi non bisogna adesso buttare all’aria tutto ciò che avete costruito. Vi siete però resi conto che quando parlate dei vostri problemi, anche quelli più intimi, non siete vulnerabili, siete più forti! Ecco perché vincono i Bilancia che parlano e che, soprattutto in amore, se c’è qualche tensione, dicono tutto quello che pensano. Chi vive da tempo un rapporto di coppia potrebbe avere o aver avuto delle giornate di ripensamento: dal 29 Venere aiuta. Oggi giornata intermedia: fate attenzione solo a non stancarvi troppo.

Scorpione e Sagittario, che martedì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione: Hai una grande ambizione e se nel posto in cui stai non si riesce a trovare uno sbocco per questa tua voglia di progredire, potresti cercare di cambiare. Il consiglio che ti do però è di non giocare subito tutte le tue carte, perché sarà un periodo molto importante quello della primavera 2023. Adesso bisogna fare scelte conservative di ciò che hai. È probabile che se hai un rapporto di lavoro e un contratto in scadenza proprio nella prossima primavera, potresti avere dubbi: mi confermeranno oppure no? In realtà stanno cambiando molti equilibri e molte situazioni attorno a te. Le indecisioni non mancano, ma oggi sei forte.

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario: Questa è una settimana un po’ strana, perché innanzitutto ancora abbiamo una Venere dissonante e ti libera giovedì. Bisogna quindi capire se questa Venere ha creato qualche problema, se c’è stata per esempio un po’ di maretta in un rapporto. Evitare atteggiamenti troppo orgogliosi o critici sarà fondamentale, perché è bello dimostrarsi guerrieri, anche un pizzico di aggressività verbale può starci, nei limiti, ma non bisogna esagerare! In realtà il Sagittario, con questo Marte un po’ strano, perde i freni inibitori, quindi a volte vi capiterà anche di essere eccessivamente aspri, nei confronti di una persona, che magari merita una ramanzina ma non così violenta. Sei insoddisfatto di quello che vivi in amore? Te lo chiederai spesso. Se comunque le ultime tre settimane sono state pesanti, la fine del mese e ottobre saranno migliori.

