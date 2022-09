Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 settembre 2022/ Cosa attende Cancro, Leone e Vergine

Arriva il martedì e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a martedì 27 settembre 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Cancro

Cancro: Sapete che ci sono delle cose che non vanno sul lavoro: c’è chi vi provoca, c’è chi si prende spazi che non gli competono, c’è chi vi fa tardare. Proprio il fatto di dover sistemare alcune questioni lavorative e personali potrebbe comportare una piccola difficoltà in più. Cercate però di non riversarle in amore: tornare a casa col muso lungo perché qualcosa non va a livello pratico può essere un problema se il partner non capisce le vostre tensioni. Quindi qualche piccola accortezza la utilizzerei nei rapporti, altrimenti si rischia che anche nella vita affettiva emerga qualche dubbio.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 settembre 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: martedì

La giornata di Leone e Vergine secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, Leone: Chi più di voi adesso può agire, fare e disfare? Addirittura alcuni Leone avranno possibilità di scelta: Giove risolve le questioni di carattere economico/legale, almeno in parte, perché se uno non ha i soldi non li porta Giove, però si può trovare il modo per schivare delle situazioni, per allungare i termini di alcuni pagamenti oppure portare avanti un progetto. Se adesso dovete comunque spendere, per riparare un danno, bisogna capire: non è un danno recente, ma un problema che state vivendo da tempo. Un paio di anni fa avete avuto un calo, quindi adesso bisogna recuperare. Una passione è possibile e potrà diventare un rifugio per le emozioni inespresse.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 settembre 2022/ Tutto su Capricorno, Acquario e Pesci

Orosocpo Paolo Fox, Vergine: Ci sono delle giornate in cui siete un po’ pensierosi, anche se in questi giorni magari avete avuto un bel riscontro personale o professionale. Chi da tempo stava aspettando una risposta, l’avrà. Evitate di essere troppo scettici, atteggiamento tipico del segno che potrebbe essersi acuito negli ultimi mesi, e va detto che Venere, nelle ultime tre settimane, vi ha fatto capire chi sta dalla vostra parte e chi no.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo domani 27 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni amore…

© RIPRODUZIONE RISERVATA