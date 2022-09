Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 settembre 2022/ Tutto su Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno, Acquario e Pesci: i segni zodiacali passati ai raggi X dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 27 settembre 2022 nella rubrica quotidiana su Radio LatteMiele.

Cosa si aspetta il Capricorno secondo le previsioni Oroscopo Paolo Fox?

Capricorno: Grandi impegni, grande cielo: vi ho messi primi in classifica perché siete pronti a tirare avanti grandi emozioni, anche se tutto costa fatica, perché Giove è dissonante. Almeno fio alla primavera del prossimo anno bisogna faticare per cercare di capire come portare avanti una certa idea. Se ci sarà un po’ di insofferenza, è normale! Soprattutto se ci sono persone che non collaborano o che proprio vogliono ostacolarvi. Continua ad essere una fase di verifica per alcuni rapporti, ma se la base è buona, nessun problema. Forse c’è solo una lontananza: se si sta fuori per lavoro, magari non si sta molto a casa o non si è molto presenti con la testa, quando si è col partner.

Oroscopo Paolo Fox, tutto su Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox, Acquario: È il cielo della libertà, delle passioni, delle emozioni che tornano, della voglia di fare grandi cose. Penso che un atteggiamento più sereno nei confronti di tutto sia indispensabile: di questi tempi, l’anno scorso, c’era chi si sentiva imprigionato in un’attività e adesso invece si è più liberi di fare, disfare o cambiare progetti. Doppia cautela con i soldi, mentre nessuna cautela in amore, nel senso che se c’è una storia che vi interessa bisogna portarla avanti e da giovedì ancora di più.

Oroscopo Paolo fox, Pesci: Periodo di confusione, l’ho detto tante volte, ma dal caos è nato l’universo! Quindi è probabile che da questo caos nascano quelle buone idee che state aspettando da tempo per risolvere un problema di lavoro. C’è chi sta iniziando un attività, chi deve fare pratica e non è ancora avvezzo a certi ritmi o ruoli, ma prenderete quota dal prossimo anno: questo è un periodo di alternanze, di staffette passate. Chi ha vissuto una separazione l’anno scorso dovrebbe essere un po’ meno reticente, soprattutto da giovedì, quando Venere non sarà più opposta.

