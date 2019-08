Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 28 agosto 2019: Toro, Cancro, Scorpione, Acquario

Oroscopo di oggi mercoledì 28 agosto 2019

Torna l’oroscopo di Paolo Fox anche per la giornata di oggi, mercoledì 28 agosto 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Sono giornate interessanti per l’Ariete che potrebbe giovare di una situazione planetaria molto interessante. Nuovi legami dal punto di vista emotivo sono possibili. Il Toro deve fare solo quello che è indispensabile, senza lanciarsi cosa che accadrà poi in autunno. Il Leone è forte dal punto di vista emotivo e può raggiungere ottimi risultati. La Vergine può cambiare la sua vita e cercare di circondare di positività tutti quelli che si hanno intorno. Il Cancro potrebbe guadagnare maggiormente dalla sua attività in questi giorni. Clicca qui per l’oroscopo della settimana.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha giorni interessanti mercoledì e giovedì e in questa fine di agosto c’è una situazione planetaria importante che può favorire anche quelli che lavorano a provvigione. Il Toro per almeno due giorni deve fare solo lo stretto indispensabile, poi entro l’autunno arriva una soddisfazione. Questo Urano nel segno ha rimesso tutto in discussione. C’è chi deve cambiare vita e c’è chi può e vuole cambiare vita. I Gemelli vivono un anno particolare in cui è stato tolto qualcosa, ricordiamo in ogni caso che quando una situazione di lavoro si blocca si possono aprire delle nuove strade e siccome siete molto eclettici e appartenete ad una categoria di persone che non si lasciano mai andare allo sconforto chissà che proprio anche da una situazione di disagio non nasca qualcosa di più. Quelli che non hanno vissuto un disagio adesso vogliono fare un poco meno. Mercoledì e sabato ci vuole prudenza. Per il Cancro è normale che ci siano un po’ di nemici con un Saturno opposto.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina e grazie all’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Per il Leone Giove è attivo e lo sarà fino a novembre. Quindi qualsiasi cosa si debba dimostrare o fare si hanno circa tre mesi di tempo se ci si vuole mettere in gioco. La Vergine con queste stelle può cambiare la sua vita in positivo e circondare di positività le persone che ha intorno. Chi è giovane ha dei progetti importanti e chi invece ha lavorato nel passato in modo positivo può mettere a frutto la sua esperienza. La Bilancia con soci e collaboratori poi il rapporto è molto pesante. Finché c’è un amico che è un rivale ci potrebbe anche stare. Se questi rivali si ritrovano in casa allora sono dolori. Lo Scorpione cerca beneficio nell’ambito del lavoro. Si risponderà a una chiamata, si può contare su una fine mese importante. Si è sempre appesantiti e anche vigorosi. Questo è un segno che più si cerca di buttare giù e più vi riprendete e, anzi, a volte mancano le battaglie. Venerdì e sabato saranno giornate ancora più efficienti proprio per liberare il vostro cuore. L’autunno vedrà anche bellissime stelle.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo il cerchio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario è un po’ in crisi perché ha visto chiudersi alcune situazioni e molto presto a fronte di questo avrà qualcosa di nuovo. Giove protegge, quindi è un periodo in cui potete fare ciò che desiderate. Per avere un buon rapporto con questo segno zodiacale bisogna quasi quasi allontanarlo. Più sta lontano e più sentirà la mancanza. Da venerdì a sabato se c’è qualcosa che non va bisogna discutere in coppia. Il Capricorno vede muoversi alcuni giochi e situazioni che nell’autunno saranno poi a favore. Insomma è pronto un rilancio. L’Acquario avrebbe voglia di cambiare tutta la vita ma qui ci sono Acquario un po’ scatenati ed altri più ponderati che non ce la fanno a cambiare dall’oggi al domani, soprattutto se ci sono troppe responsabilità o troppi debiti. Qualcuno ultimamente ha dovuto pagare pegno, per esempio non è stato affatto bene. Certi momenti di tensione e stress capitano proprio quando si sta male con sé stessi. Il nervosismo passa perché le prossime settimane saranno di recupero. I Pesci a volte si concedono all’amore o sono più disponibili nei confronti di un sentimento che sfugge. Questo è il caso di tutti quelli che se hanno un amore che sta a portata di mano non lo desiderano e se hanno un amore da ricercare sono più contenti. Spesso si usano questi conflitti, i più indecisi riescono anche ad amare più persone e sentirsi presi da più passioni, dal passato, dal presente ma anche dal futuro. Si è in una fase di ostilità. In questi giorni non è facile avere tutto quello che si vuole. Molto presto, specie nella seconda parte di settembre anche i nemici più spietati saranno allontanati e questo sarà un autunno da vincitori. Attenzione perché entro sabato è possibile parlare anche d’amore e in questi giorni avreste bisogno di qualcuno che si confidi.



