Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 agosto 2020/ Capricorno, Toro, Scorpione, Sagittario

Ecco Capricorno e Toro seguendo quanto raccontato dall’oroscopo di Paolo Fox. Capricorno: Giove e Saturno attivi lasciano avvertire le grandi responsabilità portate dagli avvenimenti dell’ultimo periodo, ma la Luna nel segno lascia pregustare un settembre ricco di risposte. Buone opportunità per le relazioni durante i prossimi giorni.

Toro: Tra oggi e domani sarà possibile recuperare una buona energia utile a chiarire alcune questioni legate all’ambito amoroso, prima di una domenica che potrebbe far riaffiorare qualche perplessità. Si raccomanda di affrontare i rapporti con sincerità per evitare situazioni spiacevoli.

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione e Sagittario

Voltiamo pagina per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox con altri due segni. Scorpione: Le giornate di oggi e domani sembrano offrire delle buone possibilità di recupero. Nonostante i numerosi progetti che si vorrebbero perseguire sarebbe bene muoversi con un po’ di cautela, sapendo che il prossimo anno richiederà alcuni tagli importanti. Attenzione a non creare tensioni in amore.

Sagittario: La giornata di oggi invita a mantenere un atteggiamento cauto in ambito economico in vista di alcune spese impreviste che potrebbero presentarsi durante il fine settimana. Finalmente sembra essere possibile guardare al futuro con ottimismo, ma ciò non deve spingere a decisioni azzardate.



