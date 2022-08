Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 agosto 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: previsioni…

L’Oroscopo di Paolo Fox ci accompagna anche in questo weekend regalandoci le sue previsioni di oggi, domenica 28 agosto 2022. Pensieri e riflessioni per la Bilancia, che cova una certa diffidenza, mentre nervosismo per lo Scorpione, che deve guardare il bicchiere mezzo pieno e soprattutto a settembre. Incognite e tensioni per i Sagittario, che però possono contare su un buon cielo…

Oroscopo Paolo Fox: diffidenza per la Bilancia

Bilancia, l’Oroscopo di Paolo Fox ti trova pensieroso… Periodo di riflessione, certo, anche perché per fare quello che hai in mente hai bisogno di complici, persone che ti diano retta. Che siano colleghi, che sia che siano amici, di chi fidarsi? Siccome nel passato c’è stata una brutta storia o comunque sei reduce da una – diciamo – fregatura, chiamiamola così oppure sei stato male, quindi improvvisamente la vita ti è apparsa diversa da come poteva essere o speravi che fosse, è normale che tu adesso vada avanti con i piedi di piombo. Cerca di essere cauto, ma anche molto sincero in questo weekend.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, nervosismo…

Scorpione, bisogna fare appello al buon senso, perché altrimenti, soprattutto se ti senti più intollerante e se hai vissuto qualche provocazione, potresti metterti in un angolo, non essere tranquillo. Abbiamo una luna favorevole, l’atmosfera di allegria, la sensazione di unione che saprai creare attorno a te va sviluppata, va perfezionata. E tra l’altro ci avviciniamo ad un periodo migliore secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, perché agosto non è che è stato top per i sentimenti. Settembre offre qualcosa di più.

Sagittario, c’è il nervosismo, certo restano delle incognite, poi tu non ami vivere nella precarietà… però è capitato di recente di dover affrontare dei problemi e di non ottenere subito delle risposte. Attenzione con Gemelli e Vergine, segni con i quali ogni tanto ci sono delle piccole complicazioni. Comunque stelle dalla tua parte, Giove è con te secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, e anche se in questo weekend scapperà una parolina di troppo, cerca di stare attento non creare incidenti diplomatici.

