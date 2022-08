Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 agosto 2022/ La domenica di Ariete, Toro e Gemelli

L’Oroscopo di Paolo Fox torna protagonista con le sue previsioni, in questo caso quelle di oggi domenica 28 agosto 2022. Che giornata sarà per Ariete, Toro e Gemelli? Nel primo caso c’è un segno alle prese con diverse battaglie, dall’amore al lavoro… Nuove idee all’orizzonte per il Toro, che deve rinnovarsi, mentre i Gemelli hanno delle scelte importanti da fare… Ma ogni aspetto viene approfondito di seguito dall’astrologo.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, non mollare…

Ariete, in questo periodo tu hai una grande voglia di riscatto. Per l’amore questa sera è probabile che ci sia però qualcosa da discutere secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Evita i risentimenti, poi se stai con una persona che non senti più, lo sai come sei fatto, non è che puoi fingere… Se c’è un segno zodiacale che proprio non riesce a fingere è proprio il segno dell’Ariete. Per il lavoro si tratta di non mollare. Se hai un sogno, lotta.

Oroscopo Paolo Fox: la domenica di Toro e Gemelli

Toro, in questo giorno Sole e Luna sono in ottimo aspetto, quindi è un periodo importante per ristabilire una bella cosa, anche una bella idea dal punto di vista professionale. Se vuoi ripartire, se vuoi immaginare qualcosa di diverso rispetto al passato, di solito il Toro è difficile che ci ripensi in amore e quindi se una storia è chiusa, l’Oroscopo di Paolo Fox non crede che sia il caso di tornare sui tuoi passi. Attenzione con il segno dello Scorpione.

Gemelli, evita le spese inutili, cosa più facile a dirsi che a farsi, perché tra le spese di famiglia, tra anche le tue soddisfazioni, questo momento in cui non è facile mantenere tutto sotto controllo devi liberarti dalla schiavitù di certe abitudini. Forse non accettare compromessi che fanno stare male. La vita è fatta di scelte e in questo periodo tu vuoi farne di particolari. Facile che torni anche la voglia di amare, e l’Oroscopo di Paolo Fox lo dice ai cuori solitari, ai separati, perché se anche qualcosa non va sul lavoro c’è sempre da discutere l’amore può rappresentare una sorta di ancora di salvezza.

