Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 agosto 2022/ La giornata di Cancro, Leone e Vergine

Il weekend non può entrare nel vivo senza le consuete previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Scopriamo allora che giornata sarà per Cancro, Leone e Vergine. Oggi, domenica 28 agosto 2022, prevede novità all’orizzonte per i nati sotto il segno del Cancro, che non deve farsi prendere da ansia, ma anzi insistere. Cielo positivo per il Leone, che però deve riscoprire anche la sfera sentimentale… Ma il cielo è importante per la Vergine, anche se non mancano delle situazioni da risolvere, ma ciò sarà possibile a patto che ci sia lo spirito di sacrificio.

Oroscopo Paolo Fox: la domenica del Cancro

Cancro, quello che andrai a fare è velato da un punto interrogativo, ma l’Oroscopo di Paolo Fox non vuol dire che questo sia un periodo no, però è convinto che sul lavoro fai delle cose nuove, magari hai dovuto cambiare tutto, altri colleghi, altre relazioni, magari parti da zero… In qualsiasi situazione tu ti trovi, l’astrologo ritiene che tu non abbia un’idea chiara di quello che sarà ad ottobre, a novembre. E pensa che più ci avviciniamo al prossimo anno meglio è, quindi non devi lasciarti prendere da inutili ansie. Per questioni pratiche conviene insistere.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, cielo importante…

Leone, questo cielo piace molto all’astrologo: bella capacità di comprensione, Venere nel segno ancora per qualche giorno, situazione vivace per le coppie che sono nate da tempo e che vogliono costruire un progetto di vita assieme. Queste giornate fanno battere forte il cuore, l’astrologo pensa che gli amori più belli si sviluppino in questo periodo e che addirittura se qualcosa non va ci sia il coraggio di affrontare un problema. Mi raccomando ricorda che la tua vita sentimentale è importante, l’Oroscopo di Paolo Fox lo ricorda anche agli uomini del segno che spesso pensano che le soddisfazioni di lavoro o economiche valgano di più.

Vergine, avere Sole e Luna nel segno è molto importante. Adesso non mancano piccoli contrasti con l’ambiente, ma tu puoi difenderti e l’Oroscopo di Paolo Fox non esclude l’arrivo di una novità, un avanzamento di carriera. Vuoi metterti in gioco, vuoi programmare un progetto, vuoi tenere successo? Datti da fare! Oltretutto il prossimo sarà un anno importante, perché vedrà un Giove splendidamente in trigono. L’astrologo ne parlerà… Ci sarà anche un Saturno un po’ strano, ma questo significa solo che per le cose che hai in mezzo dovrai sacrificarti un po’ di più. Se sei senza una conoscenza valida e vuoi anche allargare il giro delle amicizie, settembre fa per te.











