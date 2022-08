Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 agosto 2022/ Previsioni Capricorno, Acquario, Pesci…

È di nuovo tempo di Oroscopo di Paolo Fox, del resto non si ferma mai con le sue previsioni. In questo caso ci concentriamo su quelle di oggi, domenica 28 agosto 2022, per capire che giornata sarà… Capricorno in via di recupero dal punto di vista sentimentale, ma questo è un periodo nel quale bisogna anche dedicarsi ai propri progetti. L’Acquario, invece, deve armarsi di pazienza per risolvere un problema “casalingo”, mentre i Pesci non devono ritrovare solo la passione, ma soprattutto la fiducia…

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, giornata ricca

Capricorno, riporre in un cassetto sogni ed emozioni può essere giusto, ma ricorda che questo è un periodo in cui anche un progetto che va avanti da tempo, che ti interessa, deve essere esposto secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Con fatica l’astrologo dice sempre che ci sono delle persone che vogliono metterti il bastone tra le ruote, alla fine sono i fatti che contano e proprio per questo motivo io direi che vincerai. L’amore è importante, la fantasia deve nutrire l’amore, la sensualità avrà un ruolo molto valido nel mese di settembre, quindi chi ad agosto è rimasto un po’ sulle sue potrà recuperare…

Oroscopo Paolo Fox: la domenica di Acquario e Pesci

Acquario, conto alla rovescia e Venere non sarà più contro. Quindi, cosa dire di più? Armati di buona pazienza, cerca di risolvere un piccolo problema in casa e soprattutto occhio alle spese. Per l’amore è vero che Venere è ancora contro, ma solo per pochi giorni, quindi le coppie che hanno resistito fino a qui certamente andranno avanti ancora a lungo. Un po’ di divertimento ti farebbe bene per l’Oroscopo di Paolo Fox. Novità nei rapporti con Gemelli e Bilancia.

Pesci, devi stringere un pochino i denti… è da ieri che sei un po’ sotto pressione. L’astrologo ha spiegato che alcuni nati nel segno pensano di avere dato troppo in cambio di poco. Se questa sensazione si vive soprattutto in amore, sono guai, perché ho c’è una persona che ti comprende, ti capisce, oppure in questo periodo si rischia di stare distanti. Dunque, non sarai ancora appassionato ed è probabile che in caso di nuove relazioni tu sia addirittura molto guardingo. Quindi, sarà settembre che metterai alla prova una persona per capire se è davvero dalla tua parte oppure no. I nuovi rapporti sentimentali sono importanti, ma c’è di base una piccola sfiducia che deve essere tenuta sotto controllo, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Attenzione sempre ai retaggi e ai ricordi del passato, perché possono diventare un blocco, se negativi, rispetto alla potenzialità che questo periodo può offrire. Quindi, potresti anche non vedere l’amore per paura o diffidenza.

