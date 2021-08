Oroscopo Paolo Fox oggi 28 agosto/ Ansie per Ariete e Gemelli, Toro…

L’oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 28 agosto 2021, non lascia spazio a dubbi in merito a ciò che accadrà a Ariete, Toro e Gemelli. Per il segno di fuoco ed il segno di aria sarà ahimè una giornata “no”, con ansie soprattutto su lavoro e amore. Il segno di terra, invece, può dirsi fortunato. Le previsioni dell’esperto di astrologia sono state rese note nel corso della consueta rubrica “Latte e Stelle”, in onda su Radio Latte e Miele, Vediamo nel dettaglio cosa ci hanno svelato le stelle!

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Ariete e Toro

“Vorrei indicarti la strada del perdono, se pensi che una persona ti abbia fatto tanto arrabbiare”. Questo il pensiero che l’oroscopo Paolo Fox rivolge ai nati sotto il segno dell’Ariete nel suo oroscopo. I pensieri, ad ogni modo, non riguarderanno l’amore, bensì il lavoro. “Venere opposta: non c’è problema per le coppie che si vogliono bene, semmai i problemi sono di lavoro o personali. Quando si torna a casa con la testa piena di dubbi, è difficile incontrarsi, vivere sensazioni intime. Bisogna pensare alla famiglia e agli impegni con cautela.

Sempre da mettere a posto le questioni economiche. Non escludo che qualche Ariete, se ha un’azienda o comunque se ha delle responsabilità, possa decidere, entro il prossimo anno, di farsi aiutare o di dare via tutto. Diciamo comunque che la situazione si risolleva fra qualche settimana. Nuovi programmi e impegni per settembre”.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox un po’ meglio il Toro, che finalmente può concedersi qualche attimo di serenità: “Questo è un sabato interessante: mi auguro che già 24 ore fa sia arrivata una proposta. Troppe parole e pochi fatti in famiglia: capovolgi la situazione. Conferme nel campo pratico e idee da sfruttare. Posso consigliarti una cosa in questo weekend in arrivo? Il relax: cerca di fare il minimo indispensabile e di stare bene in amore”.

Gemelli, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Una giornata da dimenticare per i nati sotto il segno dei Gemelli. Dall’oroscopo Paolo Fox non arrivano buone notizie, tranne che nel campo dei sentimenti. “Sei troppo ansioso per la professione. Vero che sono in ritardo delle risposte e che forse però la crisi più grande c’è stata agli inizi di agosto, quando sembrava che nulla andasse a buon fine. Coloro che devono iniziare un lavoro, o magari organizzarlo, ogni giorno devono lottare, ogni giorno c’è un ritardo. C’è da dire che questo sfiacca. La confusione regna sovrana, ma non in amore! Da questo punto di vista sei molto più generoso e pronto anche a dimenticare un passato difficile”, queste le previsioni dell’esperto.

