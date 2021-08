Oroscopo Paolo Fox oggi 28 agosto/ Capricorno, Acquario e Pesci che giornata sarà?

Capricorno, Acquario e Pesci. Questi i tre segni zodiacali di cui si occupa questo approfondimento. Scopriremo che giornata sarà oggi 28 agosto 2021 in base all’oroscopo Paolo Fox. L’esperto di astrologia, come di consueto, ha svelato le sue previsioni nel corso della rubrica “Latte e Stelle”, in onda su Radio Latte e Miele. Vediamo cosa dicono!

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Capricorno e Acquario

I nati sotto il segno del Capricorno nella giornata di oggi possono tornare a sorridere. “Una buona notizia è in arrivo: se non ora, con l’inizio del prossimo mese. Magari questo non è un periodo di grandi guadagni ed è questo il problema: se devi iniziare un lavoro pagato poco, forse non lo vuoi fare, o comunque vuoi tenere d’occhio la situazione. Un parente avrà bisogno di te. Novità nel rapporto genitori figli. Bisogna accettare un cambiamento, dimenticando l’ansia. I sentimenti sono un po’ sotto pressione”, queste le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox.

Qualche preoccupazione, invece, per l’Acquario, soprattutto in amore: “È un sabato un po’ strano: potresti arrabbiarti con il partner se non ti fa fare quello che desideri. Se state con un Acquario, ricordatevi di lasciare a questo segno ampi margini di libertà, il che non vuol dire che dovete permettere che il vostro partner vi tradisca. Se però vi dice: “Voglio fare una passeggiata, voglio fare un lavoretto in casa”, non state sempre a dire: “No, lascia perdere!”, perché l’Acquario lì per lì sta buono, poi però vi manda a quel paese! Tu sei sempre fedele alle persone che ami di più, caro Acquario, ma il fatto di sentirti stimolato da nuove opportunità e amicizie è importante”.

Pesci, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo Paolo Fox ancora alti e bassi, infine, per i nati sotto il segno dei Pesci: “Sabato migliore della domenica, quindi anticipiamo i tempi, cerchiamo di non ritornare ai tristi trascorsi. Periodo proficuo per ritrovare fiducia in sé stessi e nell’amore: parlo alle coppie che hanno pensato di avere un figlio o legalizzare un’unione.

C’è sempre un passato che pesa: chi sta con una persona dei Pesci, ogni tanto pensa di avere a che fare con qualcuno che è un po’ ambiguo, perché in certi momenti sembra disponibile, in altri no. Scelte esistenziali e lavorative da non rimandare: anzi, questo è un periodo molto importante per migliorare e migliorarsi”, queste le indicazioni dell’oroscopo Paolo Fox.

