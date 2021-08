Oroscopo Paolo Fox oggi 28 agosto/ Le stelle di Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati sotto il segno della Bilancia, dello Scorpione e del Sagittario bramano al fine di scoprire cosa le stelle gli riserveranno per oggi, sabato 28 agosto, nel pieno del weekend dell’ultima settimana di vera estate: l’oroscopo Paolo Fox svelerà loro ogni dettaglio. L’esperto di astrologia, come di consueto, ha dato le sue indicazioni nel corso della rubrica “Latte e Stelle”, in onda su Radio Latte e Miele. Vediamo quali sono le previsioni!

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno della Bilancia potrebbero avere qualche occasione ghiotta del weekend. Non fatevela sfuggire! “Le energie contano tanto, soprattutto quelle sentimentali. Perché parlo sempre di amore? Perché Venere è in transito nel tuo segno zodiacale. Tu sei una persona che le cose le fa e non le dice e quando deve fare una scelta di lavoro, ci pensi tantissimo e le incertezze prevalgono, ma poi però parti in quarta.

Quelli che comandano di più sono quelli che fanno meno rumore e grazie a una sana diplomazia, potresti ritrovarti a vincere una sfida. Il weekend è interessante per i sentimenti”, queste le indicazioni dell’oroscopo Paolo Fox.

Qualche preoccupazione di troppo, invece, per lo Scorpione: “Sei turbato! Sì ok, sei reduce da vacanze più disturbanti che riposanti, ma le stelle permettono, soprattutto a settembre quando Venere sarà nel segno, un bel recupero! Se un rapporto è diventato troppo pesante per la tua natura, portata ad attraversare la vita con questa ironia dissacrante che non tutti capiscono: allontanati, fai altro, non stare con chi non ti merita. Ricorda che Saturno è in quadratura, ovvero in aspetto un po’ agitato, ma oltre a essere severo rende capaci di cogliere il lato comico della vita, perché permette di vedere le cose senza veli”.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Il sereno, secondo l’oroscopo Paolo Fox, arriverà anche per coloro che sono nati sotto il segno del Sagittario. “La questione sentimentale è stata frutto di qualche dubbio agli inizi di agosto, ma adesso abbiamo una Venere molto più tranquilla. Se la tua unione ha superato le prime due settimane di questo mese vuol dire che è piuttosto forte. Chi lavora con il partner, però, deve definire bene il proprio raggio di azione. I rapporti genitori-figli sono più facili. Qualche bella novità può appagare il tuo orgoglio, che però è ferito nell’ambito dell’attività, dove ti sei sentito messo da parte ingiustamente. Quelli che vogliono sposarsi o convivere hanno subito dei ritardi oppure sono un po’ in pensiero per delle spese, ma per fortuna il Sagittario sa che la vita non è fatta solo di tensione e, quando può e vuole, sa come sollevarsi dai problemi che danno fastidio”, queste le previsioni.



