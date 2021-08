Oroscopo Paolo Fox oggi 28 agosto/ Vergine al top, alti e bassi per Leone e Cancro

Consueto appuntamento quotidiano con l’oroscopo Paolo Fox: anche quest’oggi, sabato 28 agosto 2021, l’esperto di astrologia ci delizia nel corso della rubrica “Latte e Stelle”, in onda su Radio Latte e Miele. Il noto volto della televisione ha svelato le sue previsioni segno per segno. In questo approfondimento ci occuperemo di tre segni in particolare, ovvero Cancro, Leone e Vergine. Uno di loro vivrà una giornata al top delle energie, mentre per gli altri due qualche problemino potrebbe essere dietro l’angolo. Vediamo cosa dicono gli astri!

Oroscopo Paolo Fox 26 e 27 agosto 2021/ Periodo top per Pesci, tensioni per il Toro

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Cancro e Leone?

Per i nati sotto il segno del Cancro è arrivata l’ora di liberarsi dell’astio. “Le giornate di mercoledì e giovedì, secondo il mio oroscopo, sono state quelle più pesanti: se in quei giorni ti sei arrabbiato, o magari hai messo il muso lungo, se magari hai al tuo fianco la persona migliore del mondo ed è capitato di guardarvi un po’ in cagnesco, allora adesso supera questo problema e goditi un weekend migliore. C’è qualcosa da superare dentro e fuori di te: forse un dubbio o un’ansia che riguarda il lavoro”, queste le indicazioni provenienti dall’oroscopo Paolo Fox.

Daniele Luttazzi "Oroscopo? Solo un pensiero magico"/ Punge Branko e Paolo Fox...

Qualche problemino anche per il Leone, ma a dare una svolta alla giornata potrebbero essere i sentimenti. “Questa è una giornata contraddittoria: tanta la voglia di fare ma poca possibilità di riuscita. C’è chi non si sente in perfetta forma e quindi dovrà, per forza di cose, cautelarsi e c’è chi si sente un po’ sotto pressione. Secondo l’oroscopo Paolo Fox in questo momento finalmente capisci quanto sia importate l’amore: lo dico in particolare non tanto ai giovanissimi, ma ai più adulti che si sono dati tanto da fare per il lavoro, giustamente, e che ora, dopo un cambiamento, una situazione di grande agitazione e forse anche trasformazione, capiscono che i soldi sono importanti, il lavoro è importante, ma i sentimenti valgono molto di più. Allora via libera! Cuori solitari: guardatevi attorno”.

Oroscopo Paolo Fox 25 e 26 agosto 2021/ Fortuna per Gemelli e Scorpione, flop Ariete

Vergine, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

I nati sotto il segno della Vergine avranno la possibilità di vivere una giornata all’insegna della serenità e non possono non approfittarne. “Sabato sì: se ci sono cose da chiarire, conviene anticipare i tempi perché domenica potrebbe essere una giornata un po’ sottotono. I rapporti genitori-figli sono più facili e in questo momento possiamo dire che tu abbia delle grandi idee. Non perdere di vista questo periodo perché all’inizio del prossimo anno non ci saranno le occasioni che ci sono ora. Quindi: chi ha già firmato un accordo per i prossimi due anni, chi ha iniziato un praticantato per il lavoro, sarà più soddisfatto. Un vero peccato rinunciare all’affetto e al calore delle persone che ti stimano: datti da fare anche in amore”, questi i consigli contenuti nell’oroscopo Paolo Fox.

© RIPRODUZIONE RISERVATA