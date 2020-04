Oroscopo Paolo Fox oggi 28 aprile 2020: Toro al top; Ariete in amore e lavoro…

Pubblicità

Oroscopo Toro, Cancro, Vergine e Bilancia giornata al top

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta a studiare da vicino i segni al top. Il Toro è in crescita e tra oggi e domani vivrà un’energia molto importante. Mercurio e Sole sono in un aspetto interessante e aprono verso un progetto che potrebbe essere molto interessante verso il futuro. La Luna nel segno del Cancro fa capire che bisogna vivere le relazioni con grande passione. Entro l’estate arriveranno delle ottime risposte soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. La Vergine continua ad essere uno dei segni più forti in assoluto con un momento di crescita nonostante sia un periodo di grande crisi per tutto il mondo. Venere è importante per la Bilancia nella giornata di oggi e potrebbe far capire che finalmente ci si deve concentrare sulle relazioni con gli altri. Forse è il caso di gestire tutto con maggiore attenzione, evitando quelle che possono essere delle complicazioni.

Paolo Fox, le previsioni dell’oroscopo in amore per Cancro, Gemelli, Ariete, Pesci e…

AMORE – Capitolo amore? Ecco quando detto nella rubrica Latte e Stelle dell’oroscopo di Paolo Fox. Entro l’arrivo dell’estate arriveranno delle soddisfazioni per i sentimenti per il segno del Cancro che ha la Luna nel segno e può vivere un momento di crescita molto importante. Venere è favorevole per l’Ariete e questo ci fa capire che si dovranno affrontare delle questioni con attenzione. Potrebbero arrivare delle ottime risorse per quanto riguarda i sentimenti. Alcune cose sarebbero da sistemare in famiglia. Venere è in buon aspetto per i Gemelli e può offrire delle chance importanti. Certo il periodo è quello che è e forse in questo momento i social diventano l’unica alternativa possibile. I Pesci devono testare la forza dei legami in questo momento, cercando di vivere tutto con grande intensità, ma evitando di farsi travolgere da ipotetiche complicazioni. L’Acquario invece deve essere consapevole che piano piano si può costruire qualcosa di importante, magari anche alla ricerca di una stabilità che si cerca da tempo.

Oroscopo: lavoro, che giornata sarà per Vergine, Cancro e Leone?

LAVORO – Per il lavoro ecco quello che specifica l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L’Ariete sente che ogni cosa anche la più piccola può portare a vivere e ad affrontare una lotta non facile da gestire. Saturno non è più opposto per il segno del Cancro e potrebbe portare a vivere tutto in maniera diversa, così c’è la forza per imporre la propria volontà. La Vergine è uno dei segni tra i pochi ad avere la forza per alzare la testa anche in un momento difficile come questo. Si è forti e si possono raggiungere dei livelli che sicuramente possono essere molto interessanti sotto diversi punti di vista. Il Leone deve mettere a posto alcune situazioni lavorative con Saturno che è in opposizione e può diventare un ostacolo. Non tutti i Capricorno diventeranno ricchi, ma tutti sono ricchi di ingegno e idee per raggiungere i propri obiettivi. Servono forza e determinazione che potrebbero permettere piano piano di attuare quella che in molti considerano un bel salto di qualità.



