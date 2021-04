Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 aprile 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

Tocca ai segni di Aria sulle frequenze di Radio Latte e Miele: l’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 28 aprile 2021, ecco cosa ha in serbo per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli e Bilancia, l’Oroscopo di Paolo Fox

Si parte dai Gemelli: una Luna particolare potrebbe inaugurare tre giornate ricche di tensione. Dopo un lungo periodo di stallo, ora sembra arrivato il momento di agire, ma la fretta e la confusione che potrebbe derivarne potrebbero creare qualche problema. Queste giornate invitano alla prudenza, in attesa di un’estate ricca di opportunità.

Ora tocca alla Bilancia: l’avvicinarsi di Maggio sembra preannunciare un momento molto importante che aiuterà a riscattarsi dalle difficoltà vissute durante la prima parte del mese. Giove e Saturno favorevoli aiuteranno a vincere anche quelle sfide che sembrano creare ancora un po’ di perplessità.

La giornata dell’Acquario per l’Oroscopo Paolo Fox

Infine, ecco le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per l’Acquario: nonostante questo anno sembri promettere grandi novità e trasformazioni importanti, queste giornate potrebbero risentire di un po’ di incertezza. I dubbi legati a dei cambiamenti da attirare potrebbero provocare una forte tensione, capace di creare distrazioni in ambito lavorativo e conflitti in amore.

