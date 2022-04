Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 aprile 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: che giornata sarà?

Per la giornata di giovedì 28 aprile 2022, ecco quali sono le previsioni nella consueta rubrica su Radio LatteMiele per i segni Ariete, Toro e Gemelli per quanto riguarda l’Oroscopo Paolo Fox.

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per l’Ariete

Ariete: In questo momento siete pronti a scatenare l’inferno. Se ci sono cose da dire parlerete perché voi siete fatti così: siete sinceri. Questo significa che chi di voi ha tenuto tutto sotto controllo per quieto vivere potrebbe prendere fuoco. Quando parlate tendenzialmente avete ragione, solo che a volte insistete un po’ troppo e passate dalla parte del torto. La giornata di oggi è valida ma di certo è impetuosa.

La giornata di Toro e Gemelli

Toro: Attenzione alle complicazioni nell’ambito del lavoro se c’è qualcuno che ha voglia di emergere o una competizione in vista. In tanti poi da un anno e mezzo a questa parte hanno rivisto la propria modalità di lavoro. Magari anche dopo la crisi oppure magari perché si hanno dei capi insoddisfatti o perché c’è qualcuno che si deve mettere in regola. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox sembra quasi di faticare il doppio per ottenere le cose che avete desiderato. Si può andare avanti così perché siete tosti ma se ci fosse un po’ di amore sarebbe meglio.

Gemelli: E’ un momento di riflessione perché ancora Marte e Giove si trovano in aspetto agitato. Questo agita anche l’animo dei Gemelli che vorrebbero ottener tutto subito. Molte coppie si sono ritrovate a discutere cosa vorrebbero fare per i figli e cosa fare per il futuro. La giornata di oggi porterà consiglio e le soluzioni sono dietro l’angolo, ancora di più dal 10 maggio.

