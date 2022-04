Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 aprile 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: la giornata

Andiamo a scoprire che giornata sarà questo giovedì 28 aprile 2022 per Bilancia, Scorpione e Sagittario: su Radio LatteMiele ecco le previsioni quotidiane dell’Oroscopo Paolo Fox.

Cosa attende la Bilancia?

Bilancia: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox con questa Luna opposta alcuni nodi arrivano al pettine. Però portare avanti la rabbia non vi fa bene. Chiaramente siete arrabbiati con il destino che ultimamente vi ha messo di fronte a una prova e le giustificazioni che date son tante. La verità però è che il destino è fatto così: può colpire tutti. L’importante è rialzarsi. La cosa importante è andare oltre e non pensare alle cose negative. Dovete disfarvi di tutte le cose che arrivano dall’esterno. Oggi e domani sarete molto critici in amore.

Oroscopo Paolo Fox, luci su Scorpione e Sagittario

Scorpione: I sentimenti sono premiati e le emozioni tornano. Giovedì e venerdì sono giornate interessanti con Venere e Giove in aspetto utile. Molti di voi però hanno capito che un amore part-time non è per forza negativo. Cercate quindi di non essere gelosi o possessivi. Meglio vivere giorno dopo giorno quello che porta la vita o il destino. Qualche tempo fa non eravate pronti a fare la scelta, ora però lo siete di più.

Sagittario: E’ come se foste fermi ai box, proprio come i piloti di Formula Uno. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox state mettendo a punto una serie di programmi e progetti che partiranno tra poche settimane e ora state scalpitando. Avete una volontà di recupero tanto grande che qualsiasi ritardo adesso vi fa impensierire. Cercate però di non portare queste ansie in amore. Con il partner cercate di programmare qualcosa di bello.

