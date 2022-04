Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 aprile 2022/ Cancro, Leone e Vergine: tutte le previsioni

Cancro, Leone e Vergine: i segni zodiacali passati ai raggi X dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 28 aprile 2022 nella rubrica quotidiana su Radio LatteMiele.

Cancro, che giovedì sarà

Cancro: Dovete ricordare che l’amore più bello è quello che si vive al momento e dà emozioni spontanee. Quello che è costruito è il frutto di strategie ma non sempre soddisfa. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox sono giornate un po’ strane perché la Luna non è proprio con voi. Vi svegliate assonnati e con un bel nervosismo. In ogni caso oggi meritate cinque stelle perché avete talmente tanti pianeti veloci dalla vostra parte anche con i contrasti siete in grado di vincere.

Cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox su Leone e Vergine?

Leone: Fate il conto alla rovescia, ma già oggi la Luna vi può dare soddisfazioni davvero ottime, magari una prova o un esame. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox tutto quello che nasce ora può portare dei dubbi ma poi vi darà qualcosa in più. I liberi professionisti a partire dall’estate avranno qualcosa in più. Le stelle premiano dal 2 maggio l’amore.

Vergine: Avete avuto una fase un po’ stancante e probabilmente nelle ultime 10 giornate c’è chi ha preferito prendersi una pausa. La verità è che ora una pausa ci vuole. Voi siete sempre pronti all’azione per risolvere sia i problemi vostri che quelli degli altri. La verità è che ogni tanto è necessario aver la consapevolezza delle proprie capacità. Oggi siete sotto pressione.

