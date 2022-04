Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 aprile 2022/ Tutto su Capricorno, Acquario e Pesci

Tocca a Capricorno, Acquario e Pesci: la rubrica giornaliera su Radio LatteMiele dell’Oroscopo Paolo Fox passa in rassegna questi segni per la giornata di giovedì 28 aprile 2022.

L’Oroscopo Paolo Fox e le previsioni sul Capricorno

Capricorno: Ci sono giorni in cui vi sentite smarriti e bisognosi di amore. Avete capito che la vita è breve e se mancano certe fondamenta o comunque cambia tutto è importante avere una spalla su cui appoggiarsi. Oggi e domani però non siate troppo intraprendenti ma anzi osservate le cose ed agite dicendo il meno possibile perché potreste entrare in contraddizione. Lo stato fisico è da rivedere domani.

Giovedì 28 aprile, la giornata di Acquario e Pesci

Acquario: Dite cose giuste però è meglio essere più malleabili. Ci vogliono però 5 stelle di forza per un Acquario che a volte è troppo determinato nelle proprie scelte. Siete governati da Urano che vi dà un pizzico di follia e creatività. Fate attenzione però perché in seconda battuta è Saturno che vi governa, che non deve chiedere mai. Amore intrigante.

Pesci: Chiudete in bellezza la settimana, questo si vedrà meglio domani e anche venerdì. Da questo giovedì dovrete iniziare a pensare alle cose importanti. Ora c’è una crescita o un recupero che dovete volere. Chi non ha nulla forse ora si è arenato. La giornata di oggi, sottolinea l’Oroscopo Paolo Fox, offre davvero tanti spunti.

