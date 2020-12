Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 dicembre 2020/ Previsioni di amore e lavoro per Cancro, Pesci e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX 27 DICEMBRE 2020 PER I SEGNI D’ACQUA

Quali sono per i segni d’acqua le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 28 dicembre 2020? Il mirino si concentra su Cancro, Scorpione e Pesci, andiamo a vedere cosa ha detto da vicino alla nota emittente radiofonica Latte&Miele.

CANCRO: STANCHEZZA ED EMOZIONI REPRESSE…

Cancro: L’ultimo dell’anno vedrà arrivare la Luna nel segno per cui, nonostante si preannunci una giornata stancante, sarà possibile godere di qualcosa in più. Già da adesso sarebbe il caso di cercare di organizzare le cose per riuscire a vivere un po’ di serenità. Queste ore potrebbero far avvertire la necessità di sfogare alcune emozioni troppo a lungo represse.

SCORPIONE E PESCI: PREVISIONI PAOLO FOX E OROSCOPO

Scorpione: Tra oggi e domani potrebbero nascere alcuni piccoli disagi, o delle lievi difficoltà, dovute a dei conti in sospeso e a qualche tensione in ambito familiare. Questi giorni potrebbero imporre qualche limitazione in più, ma dal 2021 sarà possibile godere di qualcosa di nuovo.

OROSCOPO PESCI: ALCUNE QUESTIONI DA SISTEMARE SECONDO PAOLO FOX

Pesci: La giornata di oggi potrebbe favorire i rapporti con Acquario, Scorpione e Cancro, anche se in linea generale le relazioni sembrano porsi in secondo piano. Dopo un inizio dicembre ricco di dubbi sentimentali, ora urge sistemare alcune situazioni pratiche.



