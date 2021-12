Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 dicembre 2021/ Come andrà per Leone, Sagittario e Ariete

L’anno sta per concludersi e come di consueto, anche in questo martedì 28 dicembre 2021 non può mancare l’appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox. Come sarà la giornata dei 12 segni dello zodiaco? In questo articolo andiamo ad analizzare come sarà il martedì 28 dicembre 2021 dei segni di fuoco, ovvero Leone, Sagittario e Ariete, attraverso le parole dell’astrologo sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Leone e Sagittario

Un periodo ricco di impegni e sfide per il Leone. L’Oroscopo Paolo Fox prevede una giornata importante per il 28 dicembre 2021: devi riposarti, devi affrontare sfide importanti, anche se hai Saturno in opposizione, riesci a fare le cose, non ti ferma nessuno. Ci sono stati tanti impedimenti, però pur di non rimanere ultimo riesci a fare cose che gli altri non riescono a fare. Grande cielo anche in vista di Capodanno.

Un momento positivo per il Sagittario. L’Oroscopo Paolo Fox recita: protagonisti di Capodanno, con la luna nel segno, ma anche molto interessanti le giornate del weekend. Ottime stelle per iniziare un programma, un progetto, per ripartire e chi si è fermato può guardare al futuro con maggiore serenità. Buone novità per i giovani sposi o chi desidera un figlio, anche per chi aveva cominciato a creare un legame e ora vede che qualcosa si muove.

Oroscopo Paolo Fox: il 28 dicembre dell’Ariete

Per il segno dell‘Ariete, come sarà questo 28 dicembre 2021? L’Oroscopo dPaolo Fox dice: ancora sei agitato per colpa di questa luna opposta, devi mettere tante cose in chiaro, anche con se stessi, ma la cosa importante è che devi essere ottimista. A volte le persone che ti frequentano pensano che sei incosciente, se alcuni rapporti non funzionano più, bisognerebbe parlare e chiedere subito un chiarimento. Tutto quello che non ti sta bene andrebbe affrontato ora, perché le richieste che farai da maggio saranno importanti. Giove è tuo compagno da maggio fino ad ottobre.

