Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 dicembre 2021/ La giornata di Pesci, Cancro e Scorpione

Come sarà l’ultimo martedì dell’anno per i segni d’acqua? L’Oroscopo Paolo Fox, che come di consueto ci dà le indicazioni per ogni giorno dell’anno, non sfugge dal farlo neppure per questo martedì 28 dicembre 2021. Attraverso le frequenze di Radio Latte Miele, ecco le previsioni di Pesci, Cancro e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni di Pesci, Cancro

Per i Pesci è un periodo tranquillo, e il futuro può essere visto con serenità. Ecco come sarà il martedì 28 dicembre 2021 dei Pesci secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: conto alla rovescia, perché da mercoledì arriva Giove, che non risolve tutti i problemi, ma dà uno sguardo colorato al futuro. Per le relazioni occasionali non ci sono grandi problemi, per chi ha vissuto una separazione è necessario svoltare pagina. Bisogna farsi aiutare da chi ne sa di più. Per chi è in relazione, deve andare a fondo. È il periodo giusto per iniziare a fare un nuovo progetto. Un po’ di noia a capodanno, quindi programma una festa pochi ma buoni.

Cancro viene invece da un periodo non semplice. L’Oroscopo Paolo Fox dice: ritroverai una strada smarrita, i tuoi pensieri sono pratici e professionali o c’è una persona che frequenti meno, sei distratto da altro. Bisogna raggiungere un equilibrio a livello amoroso. Questo momento è polemico, quindi attenzione al lavoro e nel rapporto con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox: come sarà il 28 dicembre per lo Scorpione

Per concludere, l’ultimo segno d’acqua. Come sarà il martedì 28 dicembre per lo Scorpione? L’Oroscopo Paolo Fox ci dice: sei molto intuitivo, un veggente, non hai bisogno di leggere l’oroscopo. Prova a pensare da solo senza farti influenzare dagli altri. Chi è reduce da una rottura vuole ricominciare. La maggioranza degli scorpione ora cerca un sorriso.

