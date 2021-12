Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 dicembre 2021/ Previsioni di Acquario, Bilancia e Gemelli

Come sarà l’ultimo martedì del 2021 per i segni di aria? A darci la risposta è, come al solito, l’attesissimo Oroscopo Paolo Fox, che per oggi 28 dicembre 2021 prevede una giornata impegnativa per Acquario, Bilancia e Gemelli. Attraverso le frequenze di Radio Latte e Miele, l’astrologo dà come di consueto le sue previsioni per la giornata.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Acquario e Bilancia

Un periodo ricco di impegni ed energie per l’Acquario, come conferma Paolo Fox nel suo oroscopo odierno: sei elettrico, non ti fermi mai. Nel corso degli ultimi mesi è cresciuta la tua responsabilità. Non metterti contro qualcuno, gioca le tue carte migliori. L’acquario viene amato quando è se stesso, cerca di essere ottimista. La vita di coppia è soggetta a piccole tensioni.

Per i Bilancia, invece, non è stato un mese facile: tante cose da fare e poco tempo e opportunità. L’oroscopo Paolo Fox prevede: da novembre sei in una situazione particolare, è come se volesse fare tanto, ma ha l’opportunità di fare poco. Inizi a vivere un periodo particolarmente importante per i rapporti affettivi e solo quelli che funzionano andranno avanti. Il tuo spirito da benefattore è bello, cerca di dare importanza a chi ricambia i tuoi gesti. I single in questo momento si sentono un pochino spaesati.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata dei Gemelli

Per quanto riguarda il 28 dicembre dei Gemelli, l’Oroscopo Paolo Fox dice: puoi sfruttare questo buon aspetto della luna, forse ti sei stancato troppo, sarà che stai cercando nuove risorse, nuovi riferimenti, qualcuno ha in mente idee buone, non solo promesse. Ora vuoi i fatti, non perdere di vista le nuove proposte, intanto qualcosa d’importante può nascere anche in queste ore. Un consiglio è quello di organizzare per tempo un capodanno che non sia noioso.

