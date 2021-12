Oroscopo Paolo Fox oggi 28 dicembre 2021/ Vergine, Capricorno, Toro: cosa aspettarsi?

Ultimo martedì dell’anno da affrontare con il consueto appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox per il 28 dicembre 2021. L’astrologo, sulle frequenze di Radio Latte Miele, ha previsto come andrà la giornata dei 12 segni zodiacali. In questo articolo ci occuperemo di quelli di terra. Come sarà il 28 dicembre per Vergine, Capricorno e Toro? Tutto quello che c’è da sapere.

Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2021: le previsioni per Vergine e Capricorno

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox per il 28 dicembre 2021, la giornata della Vergine sarà movimentata. L’astrologo prevede: devi arrabbiarti un pochino o forse in questo periodo non puoi fare tutto quello che desideri. Si tratta di un periodo passeggero, Venere è favorevole e non mette in discussione le storie passeggere, oppure in questo momento non sai se rinnovare un accordo oppure no, ma è una questione che non ti devi porre adesso. Questa agitazione riguarda anche la famiglia, quindi è probabile che tu debba tenere in testa troppi impegni o problemi, che non sono solo tuoi.

Come sarà la giornata del Capricorno? L’Oroscopo Paolo Fox per il 28 dicembre 2021 dice: dipende dall’età, però questo cielo premia, nonostante qualche piccola difficoltà a livello fisico, ma anche se non stai bene esci indenne. C’è ancora qualche incertezza in famiglia, alcuni sono lontani, ma non per disamore, ma questioni pratiche. Chi cerca sentimenti, in questo periodo gli incontri d’amore sono molto importanti.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata del Toro

Concludiamo l’Oroscopo Paolo Fox per questo 28 dicembre 2021 con le previsioni per il segno del Toro: in questo martedì c’è una grande voglia di riconquistare situazioni perdute. Il lavoro viene in primo piano, ma vuoi cercare anche di ritrovare intimità perduta, non si vive per lavorare. Gli ultimi tempi hanno dimostrato anche che la vita affettiva inizia ad avere un valore. Venere è favorevole, quindi chi ha iniziato una nuova storia deve continuarla, devi trovare forza ed energia e anche i nuovi incontri sono molto importanti.

