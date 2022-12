Oroscopo Paolo Fox oggi, 28 dicembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

La settimana è arrivata a mercoledì 28 dicembre 2022, è il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox tramite le previsioni durante la rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Ariete e Toro, cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Ariete. Il 2023 sarà un anno di crescita però, per crescere, bisogna anche organizzarsi: iniziare a pensare a situazioni da creare e anche ritagliare un po’ di tempo utile per recuperare terreno. Questo è un periodo in cui piccole incomprensioni, momenti di isolamento possono capitare e forse già attorno al Natale c’è stato qualche dubbio: bisogna superare qualche pensiero di troppo.

Caro Toro sei uno dei prediletti del 2023. Sanare alcune questioni economiche è necessario e i più giovani potrebbero anche pensare, entro maggio, di trasferirsi, cambiare e fare delle cose importanti. Questo cielo vede la presenza di Urano, pianeta delle trasformazioni, che addirittura, per molti Toro, è dal 2018 che sta portando delle spinte e soprattutto nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2022: la Luna di Gemelli e Cancro

Per i Gemelli da Gennaio avremo Venere favorevole, quindi non solo nulla osta a un amore, ma anche recupero della sensualità e delle emozioni. Questo periodo potrebbe essere pensieroso solamente se hai avuto delle piccole preoccupazioni sul lavoro, per colpa di una distrazione: qualcosa che hai fatto male o che ti hanno spinto a fare male. Devi andare avanti e le stelle di gennaio promettono passione.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per il Cancro questo è un cielo che ti rende un po’ più fragile. Le opposizioni planetarie degli ultimi tempi hanno rivelato proprio questa vulnerabilità, anche se probabilmente hai anche ragione a sentirti un po’ giù di corda, perché nel lavoro ci sono state delle tensioni e magari analizzare nel dettaglio alcune cose ora è più difficile. Bisogna cercare dei punti di riferimento anche in amore.











