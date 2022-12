Oroscopo Paolo Fox oggi, 28 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova per questo mercoledì 28 dicembre 2022, con le previsioni dell’astrologo sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Cosa accadrà loro, tra amore, salute e lavoro?

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Leone e Vergine

Per il Leone questo fine settimana porta consiglio e avremo anche un Capodanno importante e allora guardiamo al futuro con grande entusiasmo. Certo, gennaio sarà un mese del “dentro o fuori” definitivo, quindi nelle coppie in cui ci sono stati dei problemi bisogna cercare di superare ogni difficoltà. Entro la fine di dicembre, bisogna capire come stanno le cose anche sul lavoro e direi anche di risparmiare soldi.



Cara Vergine. Questo inizio di dicembre è stato un po’ pesante, mentre la fine è stata decisamente migliore. Possiamo anche pensare di organizzare un Capodanno piacevole! Se hai più incarichi o ti trovi a fare delle scelte esistenziali di un certo rilievo, sarà da marzo che dovrai capire dove andare e cosa fare: un 2023 di cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox, le sorti di Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia, spero che tu voglia recuperare un po’ di tranquillità. Non dico che tutti i Bilancia siano tristi, in questo momento, però c’è come un senso di ingratitudine che hai sentito attorno, come se qualcuno fosse stato contro di te, in questi ultimi tempi: è davvero così? Lo sanno molto bene le persone che, in amore, hanno vissuto delle incomprensioni, per il bene dei figli, se ce ne sono, o di una certa quiete domestica.

Caro Scorpione. Bando alle gelosie! Bisogna essere molto positivi nella vita e lo Scorpione è un segno molto creativo che, quando non si sente compreso, comincia a guardarsi attorno e pensa “è bene continuare su questa strada?”: entro maggio 2023, alcuni vorranno cambiare lavoro o gruppo. Ogni investimento dovrà essere portato avanti in maniera ragionata.











