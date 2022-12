Oroscopo Paolo Fox oggi, 28 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oggi, mercoledì 28 dicembre 2022 ci confrontiamo come ogni giorno con l’oroscopo Paolo Fox. Le previsioni proposte come sempre sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle ed approfondiamo dunque cosa dovranno aspettarsi i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, il mercoledì di Sagittario e Capricorno

Per il Sagittario consiglierei, tra oggi e domani, di recuperare un po’ di tranquillità, anche a livello emotivo. L’amore conta molto, per il Sagittario, e quindi se ci sono delle situazioni particolari in cui vuoi immergerti, che sia una nuova storia o anche un confronto passionale, non dire no! Anche perché, guardando le stelle di gennaio, posso dire che hai campo libero. La libertà non ha prezzo e Capodanno potrebbe essere l’occasione giusta per fare un incontro piacevole.



Per il Capricorno sai che sei molto stacanovista e ci tieni molto alle cose che fai. La tua ambizione però non deve schiacciare l’amore e le amicizie e quindi qualsiasi cosa tu faccia, in questo periodo, devi ricordarti che l’entourage, il gruppo, l’ambiente, vanno difesi e bisogna anche essere, in qualche modo, utili a livello sociale. Ecco perché in questo 2023, che vedrà la prima parte un po’ faticosa e la seconda di grandi vantaggi, soprattutto da maggio, molte delle tue aspirazioni saranno realizzate.



Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Acquario e Pesci

Ci sono delle tensioni planetarie per l’Acquario, piccoli momenti di tensione. Forse la tua chiarezza, la tua voglia di esporti, in questo periodo, è tanta e, proprio per questo motivo, diventi fragile. Sai che quando si è troppo sinceri e poco diplomatici si rischia di finire nei guai? Mi sembra più logico che oggi, in questa fine di dicembre, tu possa iniziare a pensare a quello che sarà importante sviluppare nel corso dei prossimi mesi. Le storie che nascono adesso possono diventare importanti: c’è una bella emozione in corso e un’amicizia amorosa potrà diventare qualcosa di più, Lo dico perché, tra qualche giorno, Venere sarà nel segno e questo certamente porterà maggiori vantaggi.

Per i Pesci sono giornate importanti e spero che tu abbia in mente delle belle strategie, un percorso da seguire e quindi non farti bloccare da emozioni negative. Tutto quello che fai, in questo periodo, è utile e decisivo! Bene ritrovare quella forza che è mancata negli ultimi mesi. Se hai rapporti con Vergine e Gemelli, questi potrebbero essere dei legami sottoposti a un discreto stress. Tu sai che il 2022 ha portato degli impegni più che faticosi e ti sei ritrovato, in molte occasioni, a chiederti se ce l’avresti fatta. Adesso supera qualche ostacolo e ricorda sempre: questo è un momento in cui hai una grande capacità di azione e una voglia di metterti in gioco che riguarda il lavoro, ma non solo. Supera un piccolo problema fisico, tra la fine di questo dicembre e metà gennaio.

