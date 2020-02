Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 febbraio 2020/ Ariete al top ma lavoro e amore per Acquario, Bilancia…

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni di LatteMiele, diamo uno sguardo ai segni che si possono considerare al top per oggi 28 febbraio 2020. L’Ariete vivrà un fine settimana molto interessante con una crescita proporzionale anche e soprattutto per quanto riguarda il campo professionale. I Gemelli recuperano energie e possono ritrovare la voglia d’amore con grandi emozioni ormai alle porte. La Vergine invece vivrà delle giornate tranquille nonostante ogni tanto ci sia un po’ di voglia di fare polemica con gli altri. L’Acquario è pronto a vivere delle situazioni intriganti nelle quali può recuperare un po’ di tranquillità. Forse è il caso di provare a gestire tutto con maggiore attenzione, evitando di ritrovarsi a dover affrontare delle situazioni con un po’ di pressione sulle spalle. Servirà dare una scossa a questo periodo per riuscire ad ottenere i risultati che da tempo si vanno cercando.

LAVORO – Diamo uno sguardo al campo del lavoro per quanto riguarda quanto detto nell’oroscopo di Paolo Fox. Il Cancro non è in un momento eccezionale, ma c’è da dire che dal 5 marzo avrà la voglia e la determinazione per recuperare un progetto interessante. A breve potrebbero essere aperti dei progetti di lavoro molto interessanti. Il Toro ritrova una tranquillità che può permettere di dare una svolta a un momento che non sempre viene considerato facile da gestire. Probabilmente ci troviamo di fronte a un periodo in cui cambiare spesso passo. La Bilancia deve avere un po’ di prudenza, evitando di ritrovarsi a fare il passo più lungo della gamba. Di recente sono state fin troppe le situazioni che hanno creato imbarazzo, ma attenzione a prendere delle decisioni in fretta e furia senza riflettere. Staremo a vedere cosa proporranno poi i prossimi giorni.

AMORE – Eccoci infine nel campo dell’amore per l’oroscopo di Paolo Fox. Il Toro vede arrivare nel segno una Venere convinta che può regalare qualcosa di importante. Questo è un momento in cui si potrebbe iniziare a costruire qualcosa con una persona che si ha vicino da tempo. L’Ariete deve stare attento a qualche pressione in famiglia, nonostante questa settimana sia stata piuttosto positiva sotto diversi punti di vista. I Pesci vivono un periodo ricco di emozioni, quello che appare importante è cercare di sfruttare il tutto con la persona giusta senza farsi abbattere quando questa non arriva. Urano diventa dissonante per l’Acquario, ma questa può essere anche una buona notizia perché può aiutare a tagliare qualche ramo secco che in questi mesi ha creato un po’ di pressione sulle spalle. Serve pazienza e determinazione per raggiungere i risultati che si sono prefissati nel tempo. Il Capricorno ha un cielo che invita a non ripetere gli stessi errori del passato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA