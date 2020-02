Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 febbraio 2020/ Pesci, Bilancia, Scorpione, Sagittario e..

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Bilancia, Scorpione e Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare Bilancia, Scorpione e Sagittario ascoltando quanto detto a LatteMiele. Bilancia: Fino al 5 marzo sarebbe importante riuscire a tenere un atteggiamento prudente per le questioni che riguardano l’ambito sentimentale. Nel lavoro molti dovranno combattere con alcune piccole questioni che potrebbero generare un po’ di irrequietudine. Scorpione: Giornata in cui sarebbe meglio non fare troppo per dedicarsi a ritrovare alcuni equilibri che la situazione dell’ultimo periodo sembra aver messo in crisi. Nonostante la fatica sarebbe bene non rinunciare ad una proposta di lavoro allettante. Sagittario: Periodo ricco di fervore con Venere in ottima posizione. Sarà possibile godere di ottime emozioni portando avanti le giuste relazioni, utilizzando questo momento per chiarire tutte le questioni che non vanno e organizzare qualcosa di divertente.

Oroscopo di Capricorno, Acquario e Pesci: che giornata sarà?

Ora è il momento di studiare Capricorno, Acquario e Pesci per l’oroscopo di Paolo Fox. Capricorno: Queste giornate sembrano essere molto attive e potrebbero garantire buoni successi, Qualcuno potrebbe soffrire di un po’ di irrequietudine dovuta alla sensazione di disagio che chi lo circonda lascia trasparire, ma Giove e Saturno nel segno invitano a utilizzare le esperienze passate per non ripetere gli stessi errori. Acquario: Giornate utili per recuperare un po’ di tranquillità e stabilità a livello fisico, per ottenere una integrale presa di coscienza. La dissonanza di Urano invita a tagliare i rami secchi per liberarsi di chi impedisce di concretizzare i grandi progetti che si vorrebbe mettere in atto. Pesci: Periodo ricco di emozioni da sfruttare con la persona giusta. Entro domenica sarà possibile godere di un bel sentimento e di qualche buona novità sul piano lavorativo. Momento giusto per ritrovare una buona tranquillità interiore.

