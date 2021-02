Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 febbraio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che tornano puntali anche in questa domenica 28 febbraio nella rubrica “Latte&Stelle” di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento ci occupiamo in maniera particolare delle previsioni di oggi per i segni di Fuoco, dunque Ariete, Leone e Sagittario.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Cominciamo dall’Ariete, primo segno dello Zodiaco: questa domenica lascia ben sperare in una primavera che potrebbe regalare ottime soddisfazioni. Queste ore sembrano regalare idee molto promettenti, capaci di evolversi in progetti interessanti. Buone occasioni anche per quanto riguarda i sentimenti: molti potrebbero decidere di abbandonare situazioni troppo intricate per dedicarsi ad altro.

Nati Leone? Febbraio sembra aver portato qualche tensione, ma ora è possibile contare su una situazione astrologica migliore che si esprimerà al massimo in primavera. Le situazioni che si apriranno quest’anno non sembrano offrire grandi certezze, ma con l’arrivo di Marzo sarà possibile ottenere qualcosa in più. Attenzione ai rapporti.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Per l’ultimo segno di Fuoco, il Sagittario, le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox nella giornata di oggi invitano a tentare di recuperare un po’ di energia dopo una settimana abbastanza faticosa. Sarebbe bene cercare di dedicare queste ore al relax, e al recupero di una situazione amorosa che potrebbe aver vissuto alcune lontananze. L’astrologo c’avrà visto lungo? Fateci sapere…



