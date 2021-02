Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 febbraio 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci…

Segni d’Acqua oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele: nella consueta rubrica “Latte&Stelle”, l’astrologo fa il quadro della situazione per quanto concerne i nati sotto il segno del Cancro, dello Scorpione e dei Pesci in questa domenica 28 febbraio 2021. Continuata a leggere…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Per il Cancro la monotonia degli ultimi tempi potrebbe aver portato qualcuno ad escludersi delle possibilità, restando legato ad una quotidianità insoddisfacente. Grazie alla situazione astrologica che si è da poco aperta, presto sarà possibile ottenere alcuni importanti cambiamenti. Buone occasioni sul piano sentimentale.

E lo Scorpione? Questo weekend potrebbe rivelarsi piuttosto promettente per le coppie che si sono trovate a vivere qualche difficoltà nel recente passato: queste ore potrebbero aiutare ad ottenere una rappacificazione, stimolando un cambiamento.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultime previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per questa domenica 28 febbraio 2021 che chiudono anche lo Zodiaco: ovviamente si parla dei Pesci. Cosa dicono le stelle per i nati nel segno? Già a partire da venerdì qualcuno potrebbe aver avvertito una certa malinconia capace di far rimpiangere alcune situazioni passate. L’arrivo di marzo potrebbe portare alcuni nuovi e importanti progetti capaci di mettere tutto il resto in secondo piano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA