Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 febbraio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario…

Focus sui segni d’Aria per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, con l’astrologo presente come di consueto all’appuntamento sulla rubrica “Latte&Stelle” di Radio Latte e Miele. Vediamo allora cos’ha in serbo per i nati Gemelli, Bilancia e Acquario questa domenica 28 febbraio 2021…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Ultimo giorno del mese di febbraio che per quanto riguarda i Gemelli potrebbe veder nascere qualche tensione all’interno di alcuni rapporti, in particolare a causa di una Venere dissonante che sembra creare qualche disagio. Attenzione ad evitare le complicazioni superflue.

Capitolo Bilancia: la presenza favorevole di Giove e Saturno sembra indicare un importante recupero, che aiuterà anche a concedersi qualche emozione in più. Queste giornate sembrano garantire qualche buona occasione sul piano sentimentale, mentre l’aspetto fisico potrebbe accusare un po’ di affaticamento.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’Acquario è l’ultimo segno d’Aria oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox: quest’anno sembra portare dei notevoli cambiamenti, più o meno volontari. Non tutte le trasformazioni che avverranno potranno essere controllate, ma sarà importante riuscire ad assecondare questo desiderio di evoluzione. Grazie a questo entusiasmo si potranno intraprendere nuovi percorsi molto interessanti.

