Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 febbraio 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno

Paolo Fox risponde presente all’appello dei suoi fedeli ascoltatori sulle frequenze di Radio Latte e Miele: le sue previsioni dell’oroscopo sono un appuntamento immancabile anche in questa domenica 28 febbraio 2021. In questo spazio vogliamo soffermarci in particolare su ciò che ha detto l’esperto degli astri per quanto riguarda i segni di Terra: Toro, Vergine e Capricorno.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Primo segno di Terra è il Toro: cosa dice Paolo Fox? Questo mese di febbraio sembra aver portato delle tensioni notevoli difficili da superare, e ancora adesso potrebbe continuare ad essere presente qualche preoccupazione di troppo o un po’ di ambiguità all’interno di alcune situazioni. Una Luna favorevole sembra regalare a questa giornata qualcosa di buono: ore ottime per ottenere una riconciliazione.

Mirino puntato ora sulla Vergine: numerosi impegni degli ultimi tempi sembrano causare un po’ di stanchezza, rendendo i nati nel segno leggermente polemici. Attenzione a non assumere atteggiamenti eccessivamente severi, e a non lasciarsi andare al nervosismo in amore: le distanze degli ultimi tempi potrebbero rendere più dolorose alcune affermazioni avventate.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiusura dedicata al segno del Capricorno con le parole di Paolo Fox: Venere e Luna in aspetto favorevole invitano a guardare al futuro con ottimismo. Con il supporto delle persone giuste, qualcuno potrebbe avviare progetti molto interessanti capaci di dare vita ad alcune notevoli svolte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA