Oroscopo Paolo Fox oggi 28 febbraio 2022/ Amore e salute: Gemelli, Acquario, Bilancia

Riaccendiamo i riflettori sull’oroscopo Paolo Fox, del resto non può cominciare una nuova settimana senza le sue previsioni. In questo spazio ci concentreremo sui segni di Aria, quindi esamineremo le indicazioni fornite dall’astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele per quanto riguarda i nati Gemelli, Acquario, Bilancia. Non vedete l’ora di scoprire cosa vi riservano gli astri per la giornata di oggi, lunedì 28 febbraio 2022? La parola all’astrologo.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Acquario le previsioni del giorno

Questo lunedì apre per i Gemelli una settimana davvero importante. Venere, Marte e Mercurio tornano nel segno e vi proiettano verso risultati importanti, secondo l’oroscopo Paolo Fox. Sfruttate le ottime idee e godetevi nuove esperienze almeno fino a giovedì.

La stanchezza per Acquario si farà sentire in questo inizio settimana, in particolare a causa di alcune tensioni legate agli ex. Prima di proiettatevi verso un amore importante cercate di coltivare nel giusto dei modi l’amicizia. Qualcuno potrebbe pensare di ripercorrere il passato per recuperare un rapporto importante.

Bilancia, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Nuove emozioni sembrano finalmente in arrivo per la Bilancia, con cui completiamo il focus dell’oroscopo Paolo Fox. In particolare, dalla prossima domenica i cambiamenti positivi incideranno particolarmente. In ambito lavorativo le questioni economiche vi hanno tormentato per lungo tempo, finalmente però avrete modo di recuperare. Attenzione ad alcune questioni domestiche da risolvere.

