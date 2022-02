Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 febbraio 2022/ Chi al top tra Ariete, Leone e Sagittario?

Una nuova settimana si apre e per capire come sarà ci sono le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, un appuntamento fisso per gli appassionati dell’astrologia. In questo focus daremo spazio ai segni di Fuoco, affidandoci alle indicazioni che l’astrologo ha fornito a Radio Latte e Miele. Che cosa può riservare la giornata di oggi, lunedì 28 febbraio 2022, per Ariete, Leone e Sagittario? La parola agli astri.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per Ariete e Leone?

La luna nel segno regala maggiore attività per questo lunedì all’Ariete per l’oroscopo Paolo Fox. Dopo un fine settimana difficile anche Venere sarà decisamente positiva superando l’incertezza del passato. Il momento è difficile dal punto di vista generale ma la fiducia è fondamentale per andare avanti.

Un nuovo incarico o una condizione familiare particolare possono aver reso più agitati i nati sotto il segno del Leone. In questo momento è difficile anche esprimere i propri sentimenti in amore, cercate di fare attente valutazioni in merito. Qualcuno potrebbe decidere di chiudere definitivamente una relazione ormai deteriorata.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

La settimana può essere importante per il Sagittario grazie alla luna nel segno che indica maggiore libertà, secondo l’oroscopo Paolo Fox. Avrete modo di dare maggiore spazio alla vostra voglia di evadere, in particolare coltivando nuovi progetti che riguardano addirittura il prossimo anno. Allontanate i motivi di malcontento e dedicatevi esclusivamente alle cose che vi fanno bene.

