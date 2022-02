Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 febbraio 2022/ Previsioni Cancro, Pesci e Scorpione…

Riecco l’oroscopo Paolo Fox con le sue previsioni per oggi, lunedì 28 febbraio 2022. In questo approfondimento ci soffermeremo sui segni d’Acqua, tramite le indicazioni fornite dall’astrologo in occasione del suo appuntamento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. Cosa riserveranno le stelle ai nati Cancro, Pesci e Scorpione per la giornata odierna? Scopriamolo subito.

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Cancro e Pesci?

Per il Cancro, spiega l’oroscopo Paolo Fox, il momento di affacciarsi in nuove sfide soprattutto a partire dalla prossima settimana. Allontanate il nervosismo e le persone che troppo spesso si sono rese protagoniste di intromissioni non richieste. In amore c’è qualcosa da recuperare, i cambiamenti arriveranno soprattutto nel mese di marzo.

Questo lunedì promette decisamente bene per i Pesci sopratutto in virtù del mese di marzo. Il sole torna nel segno e indica la possibilità di tornare in gioco con la giusta voglia di fare. Venere nel segno garantirà positività e indicherà le giuste vie per superare le insicurezze. Il momento è perfetto anche per chi ha intenzione di dare maggiore spazio all’amore.

Scorpione, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Verso la metà della settimana i nati sotto il segno dello Scorpione, secondo l’oroscopo Paolo Fox, potrebbero sentirsi leggermente sottotono, per questa ragione per questo lunedì evitate di farvi prendere da inutili pensieri. Il nervosismo nei rapporti di coppia può alimentare discussioni inutili, è un momento dove i contrasti sono molto più facili del previsto.

