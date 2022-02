Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 febbraio 2022/ Previsioni: Toro, Vergine e Capricorno

L’oroscopo Paolo Fox torna anche oggi, lunedì 28 febbraio 2022, per tutti gli appassionati di astrologia. In questo approfondimento ci soffermeremo solo sui segni di Terra, grazie alle indicazioni dell’astrologo, quindi su Toro, Vergine e Capricorno. Ne ha parlato nel suo consueto approfondimento sulle frequenze dell’emittente radiofonica Radio Latte e Miele. Cosa prevedono le stelle per la giornata odierna? State per scoprirlo.

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Toro e Vergine?

Il mese di marzo sarà decisivo per la vita dei Toro, sopratutto per chi ha problemi o sul lavoro o in ambito sentimentale, secondo l’oroscopo Paolo Fox. La sincerità sarà fondamentale ma attenzione ai ricordi che a volte riaffiorano. Chi sta vivendo un periodo di crisi potrebbe ritrovarsi a dover fare i conti con una situazione molto delicata. Alcune decisioni drastiche sono alle porte.

Questa settimana sarà decisamente particolare per i Vergine, positiva per certi versi. Non è il momento di andare contro il corso degli eventi, siate astuti e strateghi trovando accordi decisamente più proficui in funzione dei vostri progetti.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Con il Capricorno concludiamo l’oroscopo Paolo Fox che riguarda i segni di Terra. Le passioni pericolose generano nervosismo nella vostra vita attuale, cercate però di non stare fermi più del previsto. Per l’astrologo dovete superare le incertezze e sfruttate il supporto delle persone che vi vogliono bene così da recuperare terreno.

